الإثنين 21 أغسطس 2023
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سياسة

ضوابط علاج المساجين داخل وخارج السجون في القانون

المساجين، فيتو
المساجين، فيتو

حدد القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بالمعروف باسم قانون تنظيم  السجون، ضوابط علاج المساجين وقواعده تفصيليًا في سبعة مواد جاءت كالآتي:

 

كيف تدار الشئون الصحية داخل السجن؟

 

ويكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية، وللسجن المركزي طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن.

 

وتلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الداخلية.

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موقف طبيب السجن من عجز المسجون عن العمل 

 

وكل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومي بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام.

 

وعلى إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته، وتقديم تقرير طبي عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر في إعادته إلى الليمان، وإذا تبين أن الأسباب الصحية التي دعت إلى نقله قد زالت يُعاد إلى الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام. وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالليمان.

 

عن السجون وتأريخ نشأتها 

 

السِجْن هو المكان الذي يوضع فيه من يراد سلب حريته، ويتم تصميم السجون الحديثة لتحقيق أقصى قدر من التحكم في السجناء، وإبقائهم تحت مراقبة مستمرة. 

 

والسجن مكان معد ليكون صالحا لحبس شخص أو أكثر ويكون إعداده بوضع الأسوار والقضبان الحديدية وتعيين الحراسة اللازمة لمنع المسجون من الفرار من المكان المحبوس فيه، إذ يتم تحصين السجون بسيطرة مشددة من حراس السجن.

 

يعود تاريخ السجون إلى العصور القديمة وقد تصعب معرفة بدايتها أو نشأتها، فهي قديمة إلى درجة أنها قد ذكرت بالقرآن الكريم في إشارة إلى سجن النبي يوسف، كما أن السجون وردت في التوراة والعهد القديم على أنها كانت موجودة في القدس منذ عصر النبي موسى وما قبل ذلك.

 

وتعود أقدم سجلات السجون إلى الألفية الأولى قبل الميلاد، وتقع في مناطق الحضارات القديمة العظيمة في بلاد ما بين النهرين ومصر، في العصور القديمة لم يكن هناك سجن ولكن كان بدلًا عنه يُنفى الفرد أو الجماعة إلى مكان معزول أو دولة أخرى.

 

في مصر تنفـذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقًـا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلي رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقـافيًا حسب ما ينص عليه قانون السجون ووهـي ثـلاثة أنـوع:

 

( أ) سجن غير مركزي

 

(ب) سجون مركزية 

 

(جـ) مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات المسجونين* الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم، وشروط الإفراج عنهم.

 

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