المحافظ ينيب الصافي لاستقبال 11 أسرة أولى بالرعاية بالشرقية

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة لاستقبال (11) مواطنا من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها وذلك في اللقاء الأسبوعى لإدارة خدمة المواطنين بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة الشرقية.

اهتمام كبير من المحافظة بالأسر الأولى بالرعاية

أكد محافظ الشرقية أن هناك اهتماما كبيرا من المحافظة بدعم وتمكين ذوي الهمم، وذلك فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عام خاص لذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوي القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية، فضلًا عن تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والفقراء ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي وتعد بمثابة الأمل لدى الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر فقرًا، لتوفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية بجانب أيضا تطوير البنية التحتية ودراسة كافة احتياجات كل قرية.

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وكيل وزارة التموين ورئيس ديرب نجم

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التموين ورئيس مركز ومدينة ديرب نجم ونائب رئيس مركز فاقوس ومدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة ومدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومدير عام صرف جنوب الشرقية ومدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة، ومديرتى إدارتى خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي وفرع الشرقية للتأمين الصحى ومديرة إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم ونائب مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية ومديرة إدارة الإسكان ومدير إدارة مشروعك ومديرة الإدارة الهندسية ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

صرف مساعدات مالية لـ4 أسر بالشرقية

وخلال اللقاء كلف السكرتير العام مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (4) أسر من الأسر الأكثر احتياجا والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتي تم إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم، وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، فضلًا عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة. كما تقدم مواطنان بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهم، ليوجه السكرتير العام مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لبحث حالتهما الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لهما من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

مدير بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة

وكلف السكرتير العام مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (5) مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومي وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة. ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية، كلف السكرتير العام مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة بإنهاء الإجراءات اللازمة لدخول المواطن م.ح.ع من مركز الزقازيق مستشفى العزازي للطب النفسي وصرف العلاج اللازم له بالمجان لكونه يعانى من مرض نفسى مزمن ويحتاج للعلاج والمتابعة.

العلاج لأسرة كاملة على نفقة الدولة

و تقدمت السيدة ش. م.ع من الأسر الأولى بالرعاية بطلب لمساعدتها في تهيئة سقف منزلها لحماية أسرتها من التقلبات الجوية بالإضافة لعلاج أولادها على نفقة الدولة، ليكلف السكرتير العام نائب رئيس مركز فاقوس بتهيئة سقف المنزل عن طريق وضع غطاء عازل وصب طبقة خرسانية، كما كلف السكرتير العام مدير عام الطب العلاجي بتوفير العلاج المناسب لأولادها على نفقة الدولة لكونهم يعانوا من حمى البحر المتوسط. وطالبت السيدة ز. ك. ع من مركز أبو حماد باستخراج بطاقة تموين لأسرتها، ليكلف السكرتير العام وكيلة وزارة التموين بفحص شكوى المواطنة ومخاطبة وزارة التموين والتجارة لاستخراج بطاقة تموين لها في حالة انطباق شروط الاستحقاق عليها. كما تقدم المواطن /م. ح. م من مركز الزقازيق بشكوى يتضرر فيها من اغراق مياه الصرف للأرض الزراعية المملوكة له، مما أدى لفساد محصول الذرة ليكلف السكرتير العام مدير عام صرف جنوب الشرقية بتشكيل لجنة متخصصة من الري لمعاينة المنطقة ومعرفة سبب المشكلة.

مواطن من قرية النكارية مركز الزقازيق

وخلال اللقاء تقدم المواطن م.م.م من قرية النكارية بمركز الزقازيق بشكوى يتضرر فيها من عدم استكمال بناء المدرسة الثانوية الموجودة بالقرية ليكلف السكرتير العام نائب مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية بسرعة الانتهاء من التوصيلات والتجهيزات الخاصة بالمدرسة لدخولها الخدمة العام الدراسي القادم.كما كلف السكرتير العام مديرة الإدارة الهندسية بالديوان العام بتشكيل لجنة لفحص شكوى كلًا من، المواطن ع.ا.ا الذى يتضرر من بناء أحد الأفراد سور على طريق الأرض الزراعية ومنع المواطنين من الوصول لأراضيهم، بالإضافة لفحص شكوى المواطن ف.ع.ا الذى يتضرر من عدم قبول ترخيص بالبناء لقطعة ارض خاصة به داخل الحيز العمرانى. وأكد محافظ الشرقية ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.