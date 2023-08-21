محافظ الشرقية يحيل 16 موظفا للتحقيق لعدم تواجدهم فى العمل

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

مؤكدا على ضرورة المرور المُفاجيء على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الصحية بمركزي الزقازيق وبلبيس لمتابعة سير وانتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد حالات عدم التواجد فى العمل.

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الوحدة الصحية بالكفر القديم ببلبيس

حيث تبين عدم تواجد ٢ من العاملين بمقر الإدارة الصحية بالزقازيق التابعة لمديرية الصحة بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل. عدم تواجد ٧ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بالكفر القديم التابعة للإدارة الصحية ببلبيس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل. وكذلك عدم تواجد ٧ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بكفر إبراهيم العايدي التابعة للإدارة الصحية ببلبيس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.

وإحالة 24 موظفا للتحقيق

هذا وقد قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام لمحافظة الشرقية، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمركز ديرب نجم، لمتابعة سير وانتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.وأسفرت أعمال اللجان عن عدم تواجد 3 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية برمكيم التابعة للإدارة الصحية بمركز ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد 5 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية دبيج التابعة للإدارة الصحية بمركز ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد 6 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية جميزة بني عمرو التابعة للإدارة الصحية بمركز ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

الوحدة المحلية بجميزة بني عمرو

وأيضا سجلت اللجان عدم تواجد 10 من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية جميزة بني عمرو التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم حضور 2 من العاملين بمقر مركز شباب قرية جميزة بني عمرو التابع لإدارة شباب مركز ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب.

المحافظ يحيل المتغيبين عن العمل للتحقيق

وقرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية المختلفة، لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.