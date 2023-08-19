محافظ الشرقية يستجيب لشكاوى المواطنين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حل مشاكل المواطنين الواردة عبر وسائل الإعلام ‏والمواقع الإلكترونية لتوجيه المسؤولين بفحصها وحلها فورًا‎ لتلبية إحتياجات المواطنين والحفاظ على المصلحة العامة للجميع. وردًّا على ما نشر بعدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "شكوى من انقطاع المياه في قرية بأولاد صقر" مما أدى إلى إعاقة الحياة اليومية للمواطنين.

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بأن المنطقة محل الشكوى تتغذى من محطة مياه قرية ميت فارس المرشحة وهي نهاية شبكات والمياه تصل بنظام المناوبة وفي حالة عدم وصول المياه يتم إرسال سيارات المياه عند طلب المواطن وتتم المحاسبة طبقًا للائحة التجارية الموحدة، وذلك من أجل تقديم كوب مياه صحي آمن للمواطنين.

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أهالي كفر نجم بأبو حماد يطالبون باستكمال الصرف الصحي

وردًّا على الشكوى المنشورة تحت عنوان "أهالي كفر نجم في أبو حماد" يطالبون باستكمال مشروع الصرف الصحي "والذي تسبب توقفه إلى انتشارالأمراض والأوبئة الخطيرة.. أفادت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أنه تم الانتهاء، من المشروع وجار تطهير وتسليك المطابق وتسليمها لشركة المياه تمهيدًا لبدء تجارب التشغيل ودخول المشروع الخدمة.. وذلك لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.

أهالي قرية العزازي بمركز فاقوس

واستجابة للشكوى المنشورة تحت عنوان" أهالي قرية العزازي بفاقوس يشكون من انقطاع الكهرباء المتكرر"أفادت رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية أن المنطقة محل الشكوى تستمد تغذيتها من مغذى العزازي (لوحه توزيع أكياد ) ويتم فصل المغذي ساعة واحدة يوميًّا من الساعة 23 إلى الساعة 24 طبقا لبرنامج تخفيف الأحمال الوارد من رئاسة مجلس الوزراء ولا توجد أي انقطاعات أخرى.

انتشار الكلاب الضالة بالشرقية

وأفادت مديرية الطب البيطري بالشرقية بخصوص شكوى الأهالي من انتشار الكلاب الضالة والتي تسبب الذعر والخوف للمارة والأطفال... أنه تم تشكيل لجنة من المديرية وتم التعامل مع الكلاب الضالة المتواجدة بالمنطقة والتخلص منها بطريقة صحية وآمنة... وذلك حفاظًا علي سلامة البيئة وأرواح المواطنين.... جاء ذلك ردًّا على ما نشر بموقع تحت عنوان " أهالي شارع العشرين بالزقازيق يشكون من انتشار الكلاب المسعورة".

مياه الصرف الصحى تحاصر بعض المدارس

وردًّا على ما نشر بعدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "مياه الصرف تحاصر بعض المدارس بالشرقية" بخصوص شكوى أهالي كفر أبو نجم التابع لمركز أبو حماد من غرق الشوارع بمياه الصرف الصحي مما يعيق حركة السير..أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أنه جاري حاليا تنفيذ أعمال مشروع صرف جديد بالقرية بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وسيتم إسراع الخطى في تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع ودخول الخدمة في أسرع وقت ليعود بالنفع على أبناء القرية.

سكان شارع جمال عبد الناصر ببلبيس

وشكوى أخرى بعنوان " سكان شارع جمال عبد الناصر في بلبيس يستغيثون من فوضي موقف عشوائي " مما تسبب في تكدس السيارات وعرقلة حركة المرور.. أفادت رئاسة مركز ومدينة بلبيس...أنه بالتواصل مع الإدارة الفرعية للمواقف بمركز بلبيس تم عمل حملة علي السيارات المخالفة وتوقيع الغرامة حيال أصحابها والتنبيه عليهم بعدم الوقوف بالشارع المذكور مرة أخرى كما تم الإتصال بإدارة مرور بلبيس لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك السيارات واستجابة للشكوى المنشورة بعنوان "لا توجد إنارة...أهالي شارع الشقم بالقرين يشكون تهالك الأعمدة" مما يعرض حياة المواطنين للخطر... أفادت رئاسة مدينة القرين.. أنه فور ورود الشكوى تم شد الوصلات والأسلاك الكهربائية على الأعمدة المتهالكة كما تم إصلاح الكشافات القديمة وتركيب عدد ٧ كشافات ليد جديدة بالمنطقة المذكورة..وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى حفاظا على سلامة المواطنين.