الإثنين 21 أغسطس 2023
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أخبار مصر

إرشادات هامة لطلاب الشهادات المعادلة خلال تسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

تنسيق الجامعات 2023، تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية حتى يوم الخميس الموافق 31/8/2023 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

الطلاب الحاصلون على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من أجل توفير خدمة متميزة، تم التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة للطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والتي تشمل ما يلي:

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• فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات - عزبة سعد - سموحة، لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.

• فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة.

• وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة - بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.
• الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.

• يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق عن طريق دفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة وذلك علي الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم الحساب الدائن رقم (9190447778)، حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري بعد تسجيل الطالب بياناته الأساسية علي موقع التنسيق الإلكتروني:www.tansik.digital.gov.eg

• يتم حضور الطالب إلي المكتب الرئيسي أو أي من فرعية مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات الأصلية بالإضافة  إلى نسخة من البيانات الأساسية وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة وبيان رغبات الطالب لاستلام المظروف وتسليم أصول الأوراق والشهادات بذات اليوم.

الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها لتسجيل بياناته ورغباته لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه لتسجيل بياناته الأساسية ونوع الشهادة ورقم الموبايل الخاص به. 

2- سيتم ارسال رسالة بها رقم الدخول والرقم السري على رقم التليفون الذي قام الطالب بتسجيله على موقع التنسيق الإلكتروني.

3- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته. 
4- يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل ودرجاته ورغباته، وأيضًا في التعرف علي نتيجة الترشيح.

5- يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

6- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علمًا بأنه يتم ترشيح الطالب وفقًا لأخر تعديل قام الطالب بتسجيله. 

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد تسجيل الطالب للرغبات والمواد على موقع التنسيق الإلكتروني وطباعتها يتوجه مباشرةً إلى مكتب التنسيق الرئيسي أو أحد فرعيه لتسليم أصول أوراقه وشهاداته.

 

وقالت الوزارة إنه سيكون متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها، ويقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) "وهي المنطقة التي يرغب في أن تكون محل إقامته"، عند تقدمه لكتابة رغباته في استمارة التنسيق الإلكتروني، وسيتم توزيعه على الكليات أو المعاهد بناء على ما سيقوم بتسجيله ووفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

وطالبت الوزارة الطلاب بمناقشة وترتيب رغباته مع أسرته بعناية تامة، حتى تكون الاختيارات التي سيبديها ممثلة تماما لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

 

وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم، مشيرة إلى أن هناك عدة طرق للتعرف علي نتيجة الترشيح، حيث ستكون النتائج متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه، ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع.

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