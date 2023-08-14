رابط موقع التنسيق الإلكتروني
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، التعليم العالي تعلن نتيجة المرحلة الأولى لتسجيل رغبات الطلاب.. وفتح المرحلة الثانية لمدة 5 أيام.. وطب سوهاج الأعلى في التنسيق
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2023 والتي انطقلت خلال الفترة من 5 إلى 10 أغسطس الجاري.
وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى الاقتصاد والعلوم السياسية 86.46٪، الألسن 84.51%، الإعلام 83.63%، الآثار 80.73%.
مواعيد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات
كما أعلن الدكتور أيمن عاشور، الحد الأدنى للقبول بالقطاع الطبي لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة، وجاء الحد الأدنى لكلية الطب البشرى 91.34 %، والحد الأدنى لطب الفم والأسنان 90.97% والحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 89.51% والحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي 90.12%، بينما جاء الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 85%.
وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مواعيد بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023، وتبدأ مواعيد تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية اعتبارا من غدًا الثلاثاء وتستمر لمدة 5 أيام تنتهي في الـ 19 من أغسطس الجاري.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للشعبة العلمية يبدأ من 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98%، فيما وصل الحد الأدنى للشعبة الأدبية من 238 درجة فأكثر بنسبة 50.05%.
الحد الأدنى والأعداد المقررة للمرحلة الأولي
البيــــان
الحد الأدنى
عدد الطلاب
الشعبة العلمية
362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 % فأكثر
22304
الشعبة الهندسية
|342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 % فأكثر
15013
الشعبة الأدبية
|289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر
74923
الإجمـــــــــالي
112240
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن مكتب التنسيق انتهي من أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على الثانوية العامة على الوجه التالي:-
عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولي
البيان
علمي
ادبي
الاجمالي
المتقدم
36429
73108
109537
وبذلك يتضح عدم تقدم (2703) طلاب وطالبات برغباتهم ضمن المرحلة.
عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الأولى
البيان
الشعب العلمية
الشعبة الأدبية
الإجمالي
كليات جامعية
36131
72912
109043
معاهد تابعة للوزارة
298
196
494
الإجمالي
36429
73108
109537
الحد الأدنى للمرحلة الثانية وعدد طلابها ومواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني
الشعبة
الحد الأدنى
العدد
|الشعب العلمية
250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.
259445
|الشعبة الأدبية
238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 %.
90688
الإجمالي
350133
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات ستنطلق غدًا الثلاثاء الموافق 15/8/2023، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 لمدة خمسة أيام.
وأوضح أن مكتب التنسيق التزم عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط، وتم توزيع 109 آلاف و537 طالبا في المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها من بدء العمل.
وأشار إلى أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية، علي أن يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثانية
وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات أن الأماكن الشاغرة المتاحة للشعبة العملية ستكون في كليات:" الطب البيطري التمريض والذكاء الاصطناعي الفنون الجميلة الزراعة كلية الحاسبات والإعلام والألسن والعلوم السياسية".
الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية
وعلمت فيتو من مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم عقد اجتماع لجنة تنسيق الجامعات الخاصة مساء اليوم الإثنين برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات الخاصة لوضع الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية تمهيدا لاعلانها مساء اليوم.
رابط الحصول على نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات
ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وإدخال رقم الجلوس من هنـــــــــا.
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، كيف يتعرف الطالب على الكلية المرشح لها
• يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك في ضوء الحد الأدنى المعلن عنه في كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.
وجاءت الحدود الدنيا للشعبة العلمية علوم على النحو التالي:
طب سوهاج 387.5
طب دمياط 383
طب المنصورة 382.5
طب الزقازيق 382.5
طب فاقوس 381.5
طب أسيوط 381
طب الإسكندرية 381
طب أسنان جنوب الوادى 380.5
طب جنوب الوادي 380
طب كفر الشيخ 379.5
طب طنطا 379.5
طب القاهرة 379
طب الأقصر 379
طب المنيا 377.5
طب بورسعيد 377.5
طب المنوفية بشبين الكوم 377.5
طب بنها 377
طب عين شمس 377
طب حلوان 376
طب قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 375.5
طب أسنان المنصورة 375.5
طب السويس 375
طب بني سويف 375
طب الفيوم 375
طب الوادي الجديد 374.5
طب العريش 374.5
طب أسنان المنيا 374
طب أسنان الزقازيق 374
طب أسنان طنطا 374
طب أسنان كفر الشيخ 373.5
طب أسنان عين شمس 373.5
طب أسنان القاهرة 373.5
طب أسنان الإسكندرية 373.5
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5
طب أسنان المنوفية 373.5
طب أسنان السويس 373
طب أسنان بني سويف 373
طب أسنان الفيوم 373
صيدلة سوهاج 372.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 372
علاج طبيعي بورسعيد 371.5
علاج طبيعي بنها 371
علاج طبيعي جنوب الوادي 371
صيدلة جنوب الوادي 370.5
علاج طبيعي قناة السويس 370.5
علاج طبيعي السويس 370
صيدلة المنصورة 370
علاج طبيعي القاهرة 370
صيدلة أسيوط 369.5
علاج طبيعي بني سويف 369.5
صيدلة المنيا 369
صيدلة الزقازيق 369
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5
صيدلة طنطا 368.5
صيدلة القاهرة 368.5
هندسة القاهرة 368.5
صيدلة دمنهور 368.5
صيدلة الإسكندرية 368
صيدلة بورسعيد 368
صيدلة المنوفية 368
صيدلة بني سويف 368
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 368
صيدلة الفيوم 367.5
صيدلة عين شمس 367.5
صيدلة مدينة السادات 367
صيدلة ج الوادي الجديد 367
صيدلة حلوان 367
الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة 2023
هندسة القاهرة 368.5
هندسة بترول وتعدين السويس 386
هندسة الزقازيق 364.5
هندسة المنصورة 364.5
هندسة عين شمس 363.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5
هندسة دمياط 361.5
هندسة بورسعيد 361.5
هندسة طنطا 359
هندسة بنها بشبرا 357.5
هندسة الإسكندرية 357
هندسة حلوان 356.5
هندسة كفرالشيخ 356.5
كلية الهندسة جامعة دمنهور 356
هندسة بنها 355.5
هندسة السويس 355
هندسة المنوفية بشبين الكوم 355
هندسة حلوان بالمطرية 354
هندسة الفيوم 352.5
هندسة جنوب الوادي 351.5
هندسة بني سويف 351
هندسة أسوان 350
هندسة المنيا 350
هندسة سوهاج 349.5
هندسة أسيوط 349
هندسة الطاقة بأسوان 348.5
وتنشر فيتو خطوات تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق الالكتروني للمرحلة الثانية وجاءت على النحو التالي:
- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
- الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.
- إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
- تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.
- الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.
- سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.
- يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.
وحدد المجلس الأعلى للجامعات عدة قواعد يجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني.
- التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.
- ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.
مواعيد إدخال الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثانية
- عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًّا خلال أيام المرحلة.
- ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.
أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني 2023
- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.
- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، كيف يتعرف الطالب على الكلية المرشح لها
• يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.
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