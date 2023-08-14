نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، التعليم العالي تعلن نتيجة المرحلة الأولى لتسجيل رغبات الطلاب.. وفتح المرحلة الثانية لمدة 5 أيام.. وطب سوهاج الأعلى في التنسيق

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2023 والتي انطقلت خلال الفترة من 5 إلى 10 أغسطس الجاري.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى الاقتصاد والعلوم السياسية 86.46٪، الألسن 84.51%، الإعلام 83.63%، الآثار 80.73%.

مواعيد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور، الحد الأدنى للقبول بالقطاع الطبي لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة، وجاء الحد الأدنى لكلية الطب البشرى 91.34 %، والحد الأدنى لطب الفم والأسنان 90.97% والحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 89.51% والحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي 90.12%، بينما جاء الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 85%.

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وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مواعيد بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023، وتبدأ مواعيد تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية اعتبارا من غدًا الثلاثاء وتستمر لمدة 5 أيام تنتهي في الـ 19 من أغسطس الجاري.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للشعبة العلمية يبدأ من 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98%، فيما وصل الحد الأدنى للشعبة الأدبية من 238 درجة فأكثر بنسبة 50.05%.

الحد الأدنى والأعداد المقررة للمرحلة الأولي

البيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 % فأكثر 22304 الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 % فأكثر 15013 الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر 74923 الإجمـــــــــالي 112240

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن مكتب التنسيق انتهي من أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على الثانوية العامة على الوجه التالي:-

عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولي

البيان علمي ادبي الاجمالي المتقدم 36429 73108 109537

وبذلك يتضح عدم تقدم (2703) طلاب وطالبات برغباتهم ضمن المرحلة.

عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الأولى

البيان الشعب العلمية الشعبة الأدبية الإجمالي كليات جامعية 36131 72912 109043 معاهد تابعة للوزارة 298 196 494 الإجمالي 36429 73108 109537

الحد الأدنى للمرحلة الثانية وعدد طلابها ومواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني

الشعبة الحد الأدنى العدد الشعب العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%. 259445 الشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 %. 90688 الإجمالي 350133

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات ستنطلق غدًا الثلاثاء الموافق 15/8/2023، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن مكتب التنسيق التزم عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط، وتم توزيع 109 آلاف و537 طالبا في المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها من بدء العمل.

وأشار إلى أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية، علي أن يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثانية

وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات أن الأماكن الشاغرة المتاحة للشعبة العملية ستكون في كليات:" الطب البيطري التمريض والذكاء الاصطناعي الفنون الجميلة الزراعة كلية الحاسبات والإعلام والألسن والعلوم السياسية".

الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية

وعلمت فيتو من مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم عقد اجتماع لجنة تنسيق الجامعات الخاصة مساء اليوم الإثنين برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات الخاصة لوضع الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية تمهيدا لاعلانها مساء اليوم.

رابط الحصول على نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وإدخال رقم الجلوس من هنـــــــــا.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، كيف يتعرف الطالب على الكلية المرشح لها

• يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك في ضوء الحد الأدنى المعلن عنه في كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.

وجاءت الحدود الدنيا للشعبة العلمية علوم على النحو التالي:

طب سوهاج 387.5

طب دمياط 383

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 381

طب أسنان جنوب الوادى 380.5

طب جنوب الوادي 380

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379

طب الأقصر 379

طب المنيا 377.5

طب بورسعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب بنها 377

طب عين شمس 377

طب حلوان 376

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 375.5

طب أسنان المنصورة 375.5

طب السويس 375

طب بني سويف 375

طب الفيوم 375

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

طب أسنان المنيا 374

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان طنطا 374

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان المنوفية 373.5

طب أسنان السويس 373

طب أسنان بني سويف 373

طب أسنان الفيوم 373

صيدلة سوهاج 372.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 372

علاج طبيعي بورسعيد 371.5

علاج طبيعي بنها 371

علاج طبيعي جنوب الوادي 371

صيدلة جنوب الوادي 370.5

علاج طبيعي قناة السويس 370.5

علاج طبيعي السويس 370

صيدلة المنصورة 370

علاج طبيعي القاهرة 370

صيدلة أسيوط 369.5

علاج طبيعي بني سويف 369.5

صيدلة المنيا 369

صيدلة الزقازيق 369

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5

صيدلة طنطا 368.5

صيدلة القاهرة 368.5

هندسة القاهرة 368.5

صيدلة دمنهور 368.5

صيدلة الإسكندرية 368

صيدلة بورسعيد 368

صيدلة المنوفية 368

صيدلة بني سويف 368

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 368

صيدلة الفيوم 367.5

صيدلة عين شمس 367.5

صيدلة مدينة السادات 367

صيدلة ج الوادي الجديد 367

صيدلة حلوان 367

الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة 2023

هندسة القاهرة 368.5

هندسة بترول وتعدين السويس 386

هندسة الزقازيق 364.5

هندسة المنصورة 364.5

هندسة عين شمس 363.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5

هندسة دمياط 361.5

هندسة بورسعيد 361.5

هندسة طنطا 359

هندسة بنها بشبرا 357.5

هندسة الإسكندرية 357

هندسة حلوان 356.5

هندسة كفرالشيخ 356.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 356

هندسة بنها 355.5

هندسة السويس 355

هندسة المنوفية بشبين الكوم 355

هندسة حلوان بالمطرية 354

هندسة الفيوم 352.5

هندسة جنوب الوادي 351.5

هندسة بني سويف 351

هندسة أسوان 350

هندسة المنيا 350

هندسة سوهاج 349.5

هندسة أسيوط 349

هندسة الطاقة بأسوان 348.5

وتنشر فيتو خطوات تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق الالكتروني للمرحلة الثانية وجاءت على النحو التالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات عدة قواعد يجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني.

التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

مواعيد إدخال الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثانية

عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًّا خلال أيام المرحلة.

ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني 2023

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، كيف يتعرف الطالب على الكلية المرشح لها

• يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.