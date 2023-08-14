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بورسعيد الأعلى، الحدود الدنيا للقبول بكليات التربية 2023
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بكليات التربية للشعبة الأدبية على مستوى الجامعات المصرية، موضحا أنها جاءت كالتالي:
الحد الأدنى للقبول بكليات التربية 2023
تربية بورسعيد 338.5
تربية الإسكندرية 330
تربية الزقازيق 329.5
تربية المنصورة 328.5
تربية بنها 325.5
تربية طنطا 325.5
تربية دمنهور 323.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 323.5
تربية كفر الشيخ 321.5
تربية حلوان 319.5
تربية دمياط 318.5
تربية مطروح 318.5
تربية السويس 318.5
تربية مدينة السادات 317
تربية بنات عين شمس 316
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5
تربية الفيوم 315.5
تربية أسوان 314
تربية المنيا 313
تربية (تعليم ابتدائى) الزقازيق 311.5
تربية بني سويف 310.5
تربية العريش 309.5
تربية أسيوط 309.5
تربية الوادي الجديد 308.5
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 308
تربية جنوب الوادي بالغردقة 308
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 308
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 308
تربية جنوب الوادي 307
تربية سوهاج 306.5
تربية طفولة مبكرة بورسعيد 305.5
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 302
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 301
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 300.5
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 300.5
تربية طفولة مبكرة المنصورة 300
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 300
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 300
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 299.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 299
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 299
تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 297
تربية (طفولة) كفر الشيخ 296
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 296
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 295.5
تربية (طفولة) عين شمس 294.5
تربية نوعية القاهرة 293.5
تربية (طفولة) طنطا 293.5
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 293.5
تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 292
تربية (طفولة) السويس 292
تربية طفولة مبكرة القاهرة 291
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 290.5
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290
تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5
تنسيق المرحلة الثانية 2023
وأكد الدكتور أيمن عاشور، أنه تقرر فتح باب التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الثانية اعتبارا من غد الثلاثاء 15 أغسطس ولمدة 5 أيام لتنتهى يوم 19 أغسطس الجارى.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة أن إجمالى عدد طلاب الشعبة العلمية 295445 طالبا بالمرحلة الثانية للتنسيق وبلغ إجمالي عدد طلاب الشعبة الأدبية 90678 ألف طالب بإجمالى عدد طلاب المرحلة 350.133 ألف طالب.
وجاء الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات للشعبة العلمية من 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98%، فيما وصل الحد الأدنى للشعبة الأدبية من 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.
وأعلن الدكتور أيمن عاشور الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى الاقتصاد والعلوم السياسية 86.46٪، الألسن 84.51%، الإعلام 83.63%، الآثار 80.73%.
كما أعلن الدكتور أيمن عاشور، الحد الأدنى للقبول بالقطاع الطبي لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة، وجاء الحد الأدنى لكلية الطب البشري 91.34 %، والحد الأدنى لطب الفم والأسنان 90.97% والحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 89.51% والحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي 90.12%، بينما جاء الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 85%.
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