الإثنين 21 أغسطس 2023
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رابط موقع التنسيق الإلكتروني

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب

تنسيق الجامعات 2023،فيتو
تنسيق الجامعات 2023،فيتو

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، بدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية فى فرز رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية تمهيدا لإعلان الترشيح بالجامعات.

أغلق مكتب التنسيق، مساء أمس الأحد، باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة والتي انطلقت في الـ 15 أغسطس الحالي وبإجمالى 350 ألفا و133 طالبا وطالبة، بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% للشعبة العلمية و238 درجة بنسبة مئوية 58.5% للشعبة الأدبية.

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق 

ويترقب طلاب الثانوية العامة إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق بالجامعات 2023 تمهيدا للتقديم للكليات المرشحين لها.

وأعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد انتهاء المدة الزمنية المحددة للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد رسميًا لطلاب الثانوية العامة، كما يعلن مكتب التنسيق عن إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة خلال 72 ساعة.

 

خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق

ويبحث الطلاب عن رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، وعقب إعلان نتائج هذه المرحلة، يمكن للطلاب معرفة الكليات والمعاهد المرشحين لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني هنا، واتباع الخطوات التالية.

  • اختيار خدمة تنسيق الثانوية العامة 2023.
  • اختيار نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق.
  • ادخال رقم الجلوس.
  • إدخال الرقم السري الموجود على استمارة النجاح في الثانوية العامة.
  • إدخال الرقم التأكيد.
  • الضغط على إظهار بطاقة الترشح.
  • تظهر بعدها نتيجة ترشيح الطالب

 

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة

وقال مصدر بوزارة التعليم العالي، إنه من المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023، مطلع الأسبوع المقبل، أمام طلاب الثانوية العامة، وتكون المرحلة الأخيرة في تنسيق القبول بالجامعات..

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

اعلان نتيجة تنسيق الجامعات2023 المرحلة الثانية خلال ساعات

تنسيق الجامعات 2023، رابط وخطوات الحصول على نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.

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