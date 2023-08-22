أكلات اقتصادية، 3 وصفات شهية بنص كيلو بانيه

أكلات اقتصادية، هي مطلب كل ستات البيوت، مع الارتفاع الشديد والمستمر، في أسعار جميع السلع الغذائية، ولذلك تحاول كل ست بيت أن تبحث عن الحلول العملية، وعن أكلات اقتصادية، للتوفير في الميزانية.



وصفات اقتصادية

وفي السطور التالية، نستعرض 3 وصفات شهية باستخدام نص كيلو بانيه فقط.

طريقة عمل فاهيتا الفراخ

فاهيتا، فيتو

فاهيتا الفراخ من الأكلات سريعة التحضير، كما أنها اكلة اقتصادية، وموفرة، وستنال اعجاب كل أفراد الأسرة

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مكونات عمل فاهيتا الفراخ:

500 جرام شرائح صدور دجاج

2 ليمونه معصورة

ملعقة خل

ملعقة كبيرة

سكر بنى

كزبرة خضراء

ملعقة صغيرة فلفل أسود مجروش

ملعقة كبيرة توابل الفاهيتا ( تباع لدى العطار وفي السوبر ماركت)

ربع كوب زيت زيتون

ملعقة صغيرة بودرة الثوم ملح



طريقة عمل فاهيتا الفراخ السريعة:

اخلطي كل المكونات

تبلي شرائح الدجاج تبرد ساعتين فى التتبيلة

انتشلي أوراق الكزبرة من الدجاج

قطعي بصلة كبيرة شرائح مع فلفل أخضر وأحمر وأصفر

شوحيهم فى قليل من الزيت حتى الاصفرار

ارفعيهم من الطاسة

شوحي الدجاج فى نفس الطاسة إلى أن ينضج

ضيفي إليهم خلطة البصل والفلفل اﻷحمر واﻷخضر واﻷصفر

ثم تقدم مع الصلصة المكسيكية

طريقة عمل البانيه المقرمش

بانيه مقرمش، فيتو

يمكن أيضًا إعداد أكلة بانيه مقرمش لأفراد أسرتك، باستخدام نص كيلو بانيه، أكلة سريعة التحضير واقتصادية.

المكونات

نصف كيلو صدور فراخ مقطعة شرائح متوسطة.

بصلة مفرومة يؤخذ منها ماؤها فقط

فصين ثوم مفرومين

ملح

فلفل

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل

نصف ملعقة صغيرة قرفة

ثوم بودرة

بصل بودرة

ملعقة سكر

دقيق

بقسماط مطحون

بيضتين

ملعقة نشا

طريقة عمل البانية المقرمش

في وعاء توضع شرائح البانيه بعد غسلها، ويوضع عليها ماء حتى يغطيها، ويضاف له ملعقة كبيرة ملح، وملعقة كبيرة من السكر، ورشة فلفل أسود، ويترك في تلك التتبيلة لمدة تقل عن 3 ساعات، ولا تزيد عن 5 ساعات.

بعد ذلك تنشل الفراخ من الماء، ويشطف بالماء جيدا.

يضاف لشرائح الفراخ، ماء البصل، والثوم المفروم، وكل التوابل، ويترك في التتبيلة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نغمس كل شريحة في الدقيق، من جميع الجهات، لتأخذ طبقة رقيقة.

وبعد ذلك نخفق البيضتين، ونضيف لهم رشة فلفل أسود، ونضع فيهم كمية الفراخ، مع التقليب جيدا، حتى يغطي البيض كل شرائح البانيه.

نضيف بعد ذلك ملعقة النشا، إلى كمية كافية من البقسماط، ونغمس كل شريحة في البقسماط، ليغطيها من جميع الجهات.

بعد أن ننتهي من كل الكمية، نضع على النار، كمية من الزيت، وعندما يسخن، نقلي فيه البانيه، حتى يكتسب اللون الذهبي المميز، وننشله، ونضعه في مصفاة، حتى يتخلص من أي زيت زائد.

ملحوظة:

لا يوضع البانيه فور خروجه من الزيت على ورق تنشيف؛ حتى يحتفظ بقرمشته، والبديل أن يوضع في مصفاة، حتى يتخلص من أي زيوت لازالت عالقة به.

طريقة عمل شاورما الفراخ



شاورما فراخ، فيتو

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل شاورما الفراخ، من المطبخ السوري.

المكونات

نص كيلو دجاج مخلي صدور مع أوراك مقطع شرائح

نص كيلو بصل

نص علبة لبن زبادي صغيرة

عصير ليمونة

ملعقة صوص الصويا

ملعقة دبس الرمان

ملح وفلفل أسود وبهارات وسماق وملح ليمون حسب الرغبة

لإعداد ساندوتشات الشاورما

مخلل خيار

بطاطس محمرة

بقدونس مفروم

ثومية للدجاج أو طحينة للحم

خبز شامي أو حسبما تفضلين

طريقة شاورما الفراخ:

- افرمي البصل وتبلي به الدجاج

- أضيفي جميع المكونات السابقة

- اتركيه في التتبيلة داخل الثلاجة ليلة كاملة

- ضعيه في صينية بالفرن لمدة 30 إلى 45 دقيقة والأفضل تسويتها على صاج على النار ليصبح مذاقه كأنه مشويًا كالمطاعم.

- أعدي ساندوتشات الشاورما مع البقدونس والمخلل والبطاطس والثومية وقدميها ساخنة.

يمكنك تقديمها مع الأرز الأبيض أو المكرونة أيضًا.