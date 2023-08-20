أكلات على أد الإيد، لذيذة وتوفر في الميزانية

مع اقتراب نهاية الشهر، تحاول كل ربة منزل أن تبحث عن الأكلات الموفرة والاقتصادية، حتى يمكنها أن تكمل الشهر بأقل مصاريف، خاصة مع الغلاء المتواصل لمختلف السلع الغذائية، وهناك العديد من الأكلات الشعبية المصرية الاقتصادية، والمغذية في نفس الوقت.

وفي السطور التالية، نستعرض الأكلات الموفرة في الميزانية، إلى جانب أن قيمتها الغذائية عالية، وطعمها لذيذ.

طريقة عمل البصارة

البصارة

تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل البصارة على أصولها، ويمكن عملها كنوع من التغيير، وكسر ملل الأكلات المعتادة، مع التوفير في الميزانية.

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المكونات

نصف كيلو فول مدشوش.

حزمتين بقدونس.

حزمتين كسبره خضراء.

ملح - فلفل أسود - رشة شطة - ملعقة صغيرة كمون - ملعقة صغيرة كسبرة جافة

فلفل أخضر حار

3 بصلات

8 فصوص ثوم

حوالى كوب إلا ربع زيت

طريقة عمل البصارة:

ينقع الفول المدشوش حوالى ساعة، ثم يسلق في ماء، ويراعى إزالة الرغوة البيضاء من على الوجه، ثم نضيف بصلة، و4 فصوص ثوم، والبقدونس المفروم، وحزمة كسبرة خضراء، ويتبل بالملح والفلفل والشطة والكمون.

تقطع البصلتين الباقيتين إلى جوانح وتقلى في الزيت ثم تنشل، ثم يدق باقي الثوم مع حزمة كسبرة والفلفل الأخضر.

يضرب الفول المدشوش بالخلاط جيدا ونعيده إلى الوعاء ونضيف إليه التقلية (الثوم مع الكسبرة)، ويقلب حتى يغلظ قوامه ويكون متوسط.

توضع في أطباق التقديم، وتزين بالبصل المقلي.

وبألف هنا.

طريقة عمل المكرونة بالصلصة

المكرونة بالصلصة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل مكرونة بالصلصة بطريقة جديدة ومختلفة، كما أنها سهلة وسريعة، وقيمتها الغذائية عالية، لاحتوائها على العديد من أنواع الخضار.

مكونات عمل مكرونة بالصلصة والخضار:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

حبة بصل

2 فص ثوم

حبة باذنجان مقطع مكعبات صغيرة

حبة مشروم مقطع شرائح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة صغيرة ملح

2 حبة كوسة مقطعة مكعبات صغيرة

حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

حبة بروكلي مقطع

1/2 كوب بقدونس مفروم

كوب عصير طماطم

كيس مكرونة غير مسلوقة

لتر ماء أو مرقة

طريقة عمل مكرونة بالصلصة والخضار:

في وعاء الطهي على النار نضع زيت الزيتون والثوم والبصل مع التقليب.

يضاف بعد ذلك الباذنجان والمشروم مع التقليب، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبي.

ثم ضيفي الكوسة والطماطم والبروكلي وقلبي وضيفي البقدونس وعصير الطماطم والمعكرونة وقلبي.

ثم ضيفي المرقة أو الماء، واتركيها حتى تمام التسوية.

قدميها مع رشة جبنة بارميزان على الوجه وبالهنا.

طريقة عمل العجة

العجة بالبيض

العجة، تعد من الأكلات سريعة التحضير، كما أنها مغذية، وموفرة، ونستعرض طريقة عملها في السطور التالية.

المكونات

3 بيضات

كوب ونصف كريمة طهى

كوب جبنة شيدر مبشورة أو مقطعة مربعات صغيرة

كوب لانشون أو سلامي أو رومي مدخن أو بسطرمة

½ كوب بصل

½ كوب فلفل أخضر

الطريقة

يسخن الفرن إلى 300 درجة

في وعاء نخفق البيض والكريمة

نقوم بإضافة الجبن واللانشون أو السلامى أو الرومى المدخن أو البسطرمة حسب رغبتكم والبصل والفلفل الأخضر

تصب العجة في قالب مدهون بالزيت

تخبز لمدة 25 دقيقة أو حتى تكتسب اللون البني الذهبي.