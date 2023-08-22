خبير أسواق مال يكشف السر وراء هبوط إيجى إكس 30 اليوم بالبورصة المصرية

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 متراجعا بمقدار 112.74 نقطة بنسبة هبوط 0.63 %، مسجلًا مستوى إغلاق عند 17920.48 نقطة بفضل عمليات جني الأرباح والتصحيح لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع؛ الأمر الذي انعكس سلبًا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه للتخلي عن مستوى الدعم الرئيسي، وهو 18000 نقطة.

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البورصة المصرية، فيتو

حسام عيد: المؤسسات المالية المصرية مستمرة نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالأسهم القيادية

قال حسام عيد خبير أسواق المال لـ “فيتو”: استمرت المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالأسهم القيادية، واستقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي، وهو 17800 نقطة قد يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 18000 نقطة، مدعومًا بارتداد الأسهم القيادية مرة أخرى، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي.

إيجي إكس، فيتو

ختام حركة تداولات الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، حيث هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63 % عند 17.920.48 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92 % عند مستوى 3674.77 نقطة.

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كما أن حركة المؤشرات ما دامت أعلى مستوى الـ 17850 نقطة فإننا في اتجاه عرضي على الرسم البياني وأن أولى مظاهر التحرك باتجاه صاعد هو الوصول للمستوى 17920 نقطة مرة اخرى.

كما أن ما حدث في سهم التجاري الدولي وتلامسه عند المستوى 52 نقطة، هو من الأسباب الرئيسية لسير اتجاه المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية خلال حركة التداولات الاثنين بمنتصف التعاملات.