حقيقة توقف عرض سيدتي أنا بسبب إصابة داليا البحيري

تداولت خلال الساعات الماضية بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول توقف عرض "سيدتي أنا" بطولة الفنانة داليا البحيري والفنان نضال الشافعي على المسرح القومي بالعتبة، وذلك بسبب إصابة داليا البحيري.

مسرحية سيدتي أنا

وكشف الدكتور أيمن الشيوي مدير فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح في تصريحات خاصة لـ"فيتو" حقيقة ذلك، مشيرا إلى أن العرض لم يتوقف لإصابة الفنانة داليا البحيري بطلة المسرحية.

المسرح القومي

وأضاف "الشيوي" أن العرض كان من المقرر أن يبدأ إجازة أسبوعين ضمن خطة فرقة المسرح القومي، وذلك بسبب تجهيزات انطلاق الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والتي تقام في الفترة من 1 وحتى 8 سبتمبر المقبل.

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داليا البحيري

وأكد مدير فرقة المسرح القومي أن العرض سيبدأ موسما جديدا له فور انتهاء فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، كما طمأن جمهور الفنانة داليا البحيري على حالتها الصحية، مشيرا إلى أنها بخير وفي تحسن وتحتاج للراحة فقط.

الحالة الصحية لـ داليا البحيري

وكانت داليا البحيري أعلنت في وقت سابق إصابتها بتمزق في صباع الإبهام، أثناء عرضها مسرحية سيدتي أنا، مما أدى إلى نقلها للطوارئ بأحد المستشفيات، لإجراء فحوصات طبية بعد سقوطها على المسرح.

وكتبت داليا البحيري: "حادثة صغيرة على ماقسم كده اختل توازني على المسرح ووقعت واقعة جامدة حبيتين.. نزلت بكل حملي على إيدي وحسيت برجة جامدة في دماغي.. وجع رهيب إيدي ورمت قلت بس أنا اتكسرت كملت العرض الحمد لله وطلعت على الطوارئ هوب إشاعة هوب الحمد لله مفيش كسر بس في مزق في وتر الإبهام أدى إلى أن العضمة اتحركت من مكانها يا ختي".

جوائز مسرحية سيدتي أنا في المهرجان القومي

وكان عرض سيدتي أنا حصد مؤخرا على جائزة أفضل عرض مركز أول ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة والتي اختتمت فعالياتها يوم 14 أغسطس الجاري.

وبالإضافة إلى ذلك حصل عرض "سيدتي أنا" أيضا على جوائز أفضل ديكور مناصفة للدكتور حمدي عطية، أفضل أزياء مناصفة للدكتورة مروة عودة، أفضل أشعار لعادل سلامة، أفضل إخراج لمحسن رزق.