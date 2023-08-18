صور من احتفال داليا البحيري بحصد مسرحية سيدتي أنا جوائز والفنانة تعلق: خمسة وخميسة

أعربت النجمة داليا البحيري عن سعادتها بحصد مسرحية (سيدتي أنا) جوائز بمهرجان المسرح القومي..

ونشرت داليا مجموعة صور من الاحتفال بحصد الجوائز عبر فيس بوك وأرفقتها بتعليق: الحمد لله ولا قوة إلا بالله احتفال فرقة سيدتي أنا بحصول العرض على جائزة أفضل عرض مسرحي من المهرجان القومي للمسرح دورة العملاق عادل إمام وحصول العرض علي جائزة أحسن مخرج للمبدع العظيم محسن رزق وجائزة أحسن ديكور وأحسن أزياء وأحسن اشعار ألف ألف مبرووووك لكل أصدقائي المبدعين.. خمسة وخميسة

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وكان حصد العرض المسرحي "سيدتي أنا" بطولة الفنان نضال الشافعي والفنانة داليا البحيري جائزة أفضل عرض مركز أول في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، والتي اختتمت فعالياتها الإثنين الماضي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

مسرحية سيدتي أنا

عرض "سيدتي أنا" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح.

قدم العرض لأول مرة في شهر مايو الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث عرض لأكثر من موسم متتالي على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

المسرحية مأخوذة عن النص العالمي "بجماليون" من مؤلفات الكاتب الإيرلندي الشهير جورج برنارد شو الذي قام بكتابته قبل أكثر من مائة عام.

وتدور أحداث مسرحية "سيدتي أنا" في إطار اجتماعي موسيقي استعراضي، وتظهر عدة شخصيات منها البروفيسور "آدم هنري" وهو عالم الصوتيات الذي يكره النساء وصديقه الباحث "مستر بيكو" لتحويل "ليزا" بائعة الزهور لأميرة وسيدة مجتمع.

ويشارك في مسرحية سيدتي أنا كل من داليا البحيري، ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، ومحمد دسوقي، ونشوى حسن، وأمينة سالم، والمسرحية أشعار عادل سلامة، وألحان الموسيقار محمود طلعت، وديكور دكتور حمدى عطية، ملابس دكتورة مروة عودة، جرافيك جون بهاء، تصميم الاستعراضات مصطفى حجاج، ومن تأليف وإخراج محسن رزق.