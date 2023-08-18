الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تصل إلى 45 ألف جنيه، زيادات في أسعار سيارات النقل في مصر

سيارات النقل، فيتو
سيارات النقل، فيتو

يشهد سوق السيارات ارتفاع مستمر في أسعار السيارات بشكل واضح وكبير، وذلك بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض داخل المعارض بجانب تقليص الإنتاج العالمي في صناعة السيارات الناتج من نقص الرقائق الإلكترونية التي تستخدم في صناعة السيارات وتأثر بذلك سيارات النقل JMC وفوتون خلال شهر أغسطس.

 

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات فوتون بعد الزيادات الجديدة التي أعلنتها الشركة خلال شهر أغسطس والتي شملت طرازات البيك أب وهي كالتالي:-

أسعار سيارات JMC بيك أب نيو بوردينج 

Advertisements

 
يصل سعر الفئة الأولى  1.5 طن صندوق بدون تكييف موديل 2022 بقيمة 464.900 ألف جنيه بدلًا من 424.900 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.
 

يصل سعر الفئة الثانية 1.5 طن صندوق تكييف موديل 2022  بسعر 499.900 ألف جنيه بدلًا من 454.900 ألف جنيه بزيادة 45 ألف جنيه. 

مواصفات محرك سيارات  JMC بيك أب
وتتميز السيارة بمحرك 4 سلندر 2771 سي سي بقوة 57 حصانا وناقل حركة مانيوال 5 سرعات وتصنع السيارة في الصين وتعمل بالدفع الخلفي. 

 

وتأتي بطول كلي 5012 مم وارتفاع كلي 1645 مم وارتفاع السيارة عن الأرض بواقع 185 مم خلوص. وتتميز السيارة بنظام باور ستيرينج وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس وزجاج كهربائي وجنوط مع بلوتووث وفتحات USB وAUX.
 

أبرز مبادرات وزارة الهجرة لخدمة المصريين بالخارج، سيارات المصريين بالخارج، ومبادرة اتكلم عربي

بزيادة 800 ألف جنيه، زيادة في أسعار سيارات BMW في مصر

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار سيارات اسعار السيارات الرقائق الالكترونية سعار السيارات سيارات JMC بيك أب سوق السيارات سيارات المصريين سيارات BMW صناعة السيارات سيارات المصريين بالخارج و نقص الرقائق الإلكترونية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث

أول تحرك من الخطيب لإنهاء أزمة القندوسي لاعب الأهلي

رئيس شركة الكرة بالأهلي يهاجم برونو سافيو

أبرز الاتهامات الموجهة لـ هبة السيد صاحبة قناة أم زياد

وفاة مؤدي المهرجانات «كلوشة»

شاهد عيان عن مقتل مسن الطالبية: بيساعد المحتاجين وتصرف غريب من المتهم حال انبعاث الرائحة

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل جراج العتبة (صور)

الرياضية تعلن جديد مفاوضات صلاح مع اتحاد جدة وتحسم مصير حجازي

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف عملات عربية أثرية في روسيا

لعبة البادل البديل الجديد للتنس، واللاعبون: سهلة ولجميع الفئات (فيديو)

وريثة عرش إسبانيا تبدأ في أداء الخدمة العسكرية (صور)

فيديوهات عائلة زيزو تجتاح السوشيال ميديا وتجذب ملايين المتابعين رغم عدم حصولهم على أرباح

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 18-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الجمعة 18-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 18-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

رسوم استيراد السيارات الجديدة من الخارج للاستخدام الشخصي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

20 موطنا للصلاة على النبي و10 مواطن تكره فيها الصلاة عليه

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة في مسجد سيدنا الحسين

الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه

المزيد
الجريدة الرسمية