تصل إلى 45 ألف جنيه، زيادات في أسعار سيارات النقل في مصر

يشهد سوق السيارات ارتفاع مستمر في أسعار السيارات بشكل واضح وكبير، وذلك بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض داخل المعارض بجانب تقليص الإنتاج العالمي في صناعة السيارات الناتج من نقص الرقائق الإلكترونية التي تستخدم في صناعة السيارات وتأثر بذلك سيارات النقل JMC وفوتون خلال شهر أغسطس.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات فوتون بعد الزيادات الجديدة التي أعلنتها الشركة خلال شهر أغسطس والتي شملت طرازات البيك أب وهي كالتالي:-



أسعار سيارات JMC بيك أب نيو بوردينج

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يصل سعر الفئة الأولى 1.5 طن صندوق بدون تكييف موديل 2022 بقيمة 464.900 ألف جنيه بدلًا من 424.900 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثانية 1.5 طن صندوق تكييف موديل 2022 بسعر 499.900 ألف جنيه بدلًا من 454.900 ألف جنيه بزيادة 45 ألف جنيه.



مواصفات محرك سيارات JMC بيك أب

وتتميز السيارة بمحرك 4 سلندر 2771 سي سي بقوة 57 حصانا وناقل حركة مانيوال 5 سرعات وتصنع السيارة في الصين وتعمل بالدفع الخلفي.

وتأتي بطول كلي 5012 مم وارتفاع كلي 1645 مم وارتفاع السيارة عن الأرض بواقع 185 مم خلوص. وتتميز السيارة بنظام باور ستيرينج وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس وزجاج كهربائي وجنوط مع بلوتووث وفتحات USB وAUX.

