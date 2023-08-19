تعرف على أفضل 7 سيارات السيدان (صور)

سيارات السيدان، يبحث الكثير من الأشخاص عبر مؤشرات البحث جوجل عن مميزات سيارات السيدان هايبرد التي تعمل بنظام الدفع الرباعي، بالإضافة إلى أنها تتسارع مسافات كبيرة على الطرق وتجمع التصاميم الأكثر تميزا.



أفضل سيارات السيدان الهجينة

ونرصد في التقرير التالي أفضل 7 سيارات سيدان الهجينة أبرزهم تويوتا وهيونداي وهوندا وحتى فولفو.

1 – تويوتا كورولا هايبرد



حصلت سيارات تويوتا كورولا هايبرد علي محرك Inline-four سعة 1.8 لتر، بقوة 134 حصانًا و156 رطلًا من عزم الدوران.

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تعمل بالدفع بالعجلات الأمامية

معدل استهلاك وقود يصل إلى 53 ميلا في الغالون في المدينة، و52 ميلا في الغالون على الطريق السريع، و52 ميلا في الغالون مجتمعة.

2 – هيونداي النترا هايبرد



حصلت على محرك 4 سلندر سعة 1.6 لتر ومحرك كهربائي صغير ينتج مجتمعة 139 حصانًا وعزم دوران 190 رطلًا.

استهلاك الوقود التي تبلغ 49 ميلا في الغالون في المدينة، و52 ميلا في الغالون على الطريق السريع، و50 ميلا في الجالون مجتمعة.

3 – هيونداي سوناتا هايبرد



تحقيق 50 ميلا في الساعة في المدينة، و54 ميلا في الساعة على الطريق السريع، و52 ميلا في الغالون

4 – تويوتا كامري هايبرد



أفضل للوقود يبلغ 51 ميلًا في الغالون في المدينة، و53 ميلًا في الغالون على الطريق السريع، و52 ميلًا في الساعة مجتمعة.

زودت بقوة محرك 208 حصان، يأتي 118 منها من المحرك الكهربائي

5 – تويوتا كراون هايبرد



زودت سيارات بمحرك سعة 2.5 لتر بقوة 184 حصانًا وعزم دوران يبلغ 163 رطلًا. عند إقرانه بالمحركات الكهربائية، تحصل على إجمالي ناتج للنظام يبلغ 236 حصانًا. هذه الطرز قادرة على القيام بـ 42 ميلا في الغالون في المدينة، و41 ميلا في الغالون على الطريق السريع والدورة المركبة.

6 – لكزس ES هايبرد





حصلت على محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر مقترنًا بمحرك كهربائي عالي الإنتاج. يبلغ إجمالي إنتاج النظام 215 حصانًا، على الرغم من ذلك، لا تتوقع تحطيم أي سجلات سرعة حيث تأتي 60 ميلًا في الساعة في 8.1 ثانية وستصل إلى 112 ميلًا في الساعة بحد أقصى.

7 – فولفو S90 هايبرد





تعتبر أغلى سيارة سيدان متوسطة الحجم في هذه القائمة، ومع التصميم والرفاهية السويديين النموذجيين.