كيف يتحرك البرلمان لإنهاء أزمات المستوردين وغرامات تأخير البضائع بالمواني؟

أزمة كبرى تعيشها الشركات المصرية والمستوردين بسبب تكدس البضائع في الموانئ، إذ يضاعف البقاء على هذه الحالة من خسائرهم بدرجة ضخمة، يتحملها في النهاية المواطن المصري، لهذا يتحرك بعض النواب لإنهاء الأزمة في أقرب وقت بما يساهم في تخفيض العبء على الشركات والمواطن في آن واحد.

مشكلات ضخمة من تكدس البضائع في الموانئ المصرية

لاتتحمل شركات شحن البضائع أي تكلفة من المستورد، بل على العكس تضيف غرامات على المستوردين بسبب عدم إفراغهم حاويات الشحن في موعدها، بخلاف الغرامة التي تفرضها هيئة الميناء البحري مقابل وجود البضاعة على الموانئ وحراستها.

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القرارات الغريبة يتحملها المستوردين حسب تصريحات لمحسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لافتا إلى ضرورة الإفراج عن بعض البضائع المكدسة في الموانئ المصرية حاليًا التي يتحمل المستورد في شكل غرامات نظرًا لعدم الإفراج عنها في الوقت المتفق عليه بين الخط الملاحي والمستورد.

موقف البرلمان من أزمة تكدس البضائع في الموانئ

مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أكد أن هناك شكاوى من عدد من رجال الصناعة تدور حول ارتفاع غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالجمارك نتيجة تأخر تدبير الاعتمادات المستندية اللازمة للإفراج، موضحا أن هناك شركات تكبدت ما يتجاوز 200 ألف دولار غرامات لشركات الشحن، على الرغم أنها تعود إلى أسباب خارجة عن إرادتهم كتدبير البنوك الحصيلة الدولارية المطلوبة وفتح الاعتمادات المستندية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن غرامات التأخير وصلت في بعض الأحيان إلى خسائر توازي قيمة البضاعة نفسها بما ينعكس على المنتج النهائي، مؤكدًا أن السوق لم يعد يستوعب ارتفاعات سعرية جديدة خلال الفترة الحالية لأن ذلك يضاعف من حالة الركود.

وحذر النائب من أن ارتفاع تكلفة غرامات التأخير سيزيد من الأعباء على الصُناع والمصدرين المصريين في الوقت الذي نحتاج فيه إلى استمرار دوران عجلة الإنتاج، كما ستؤدي الارتفاعات المتتالية في الغرامة إلى تمرير هذه الزيادات على المنتج النهائي الذي يتحمله المواطن في النهاية، كما سينعكس بالسلب على المصانع التي قدر تتخذ قرار بوقف الإنتاج أو تخفيض الطاقة الإنتاجية.

وأوضح، أن أسعار الخامات اللازمة للمصانع ومدخلات الإنتاج تشهد ارتفاعات سعرية مدعومة بغرامات التأخير، وبالتالي سيؤثر في وفرة المعروض من المنتجات في السوق المحلي.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة المالية حل المشكلات التي تواجه الشركات في مصر وفي مقدمتها غرامات التأخير وتأخر الإفراجات الجمركية والتيسير على الصُناع والمصدرين.

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