إسراء محبوب: طريق الكتابة المسرحية صعب وهذه محاور وأفكار "موت معلق" (صور)

عبرت الكاتبة إسراء محبوب عن سعادتها بعد حصولها على جائزة أفضل دراماتورج من المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، وذلك عن عرض "موت معلق" من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون.

إسراء محبوب

وأكدت إسراء محبوب في تصريح لـ "فيتو": "هي أول جائزة لي بالمهرجان القومي للمسرح في أول مشاركة لي به"، مشيرة إلى أن طريق الكتابة المسرحية صعب للغاية قائلة: "طريق الكتابة صعب خاصة لكوني بنت".

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وعن مسرحية "موت معلق" تابعت: "العرض استند على رواية (قطاعات الموت) للأديب البرتغالي جوزيه ساراماجو ومن قرأ الرواية يكتشف أنها قائمة على فرضية غياب الموت ولا يوجد بها حبكة درامية واضحة أو أحداث متتالية وشخصيات يمكن تقديمها على المسرح.. لذلك أخذت من الرواية فرضية غياب الموت وحاولت نسج حدوتة وحكاية وشخصيات".

مسرحية موت معلق

وعن أحداث وقصة المسرحية حول غياب الموت أضافت الكاتبة إسراء محبوب: "الإيمان والعقيدة دائما مرتبط بالموت كما أن العلم يعجز أمام فكرة الموت.. ومن هنا بدأت قصة وحكاية العرض حول التساؤل ماذا سيحدث لو لم يكن الموت موجود وما الحالة العامة التي من الممكن أن تحدث في مدينة من وحي خيال ساراماجو".

وأردفت: "تناول العرض أيضا تصورات حول ما سيحدث على المستوى الديني والعلمي والاجتماعي والسياسي عندما يغيب الموت عن هذه المدينة".

وعن حبها للمسرح أوضحت إسراء محبوب: "عملت في المسرح كتمثيل من خلال فريق كلية طب بيطري أثناء الدراسة.. وبعد التخرج التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وقدمت العديد من النصوص لمهرجانات المعهد أو الفرق الحرة والمستقلة والجامعية".

المهرجان القومي للمسرح

وأقيمت فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وحملت الدورة اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".