إسراء سامح: أحلم بالوصول للأوسكار (صور)

حصدت الفنانة الشابة إسراء سامح جائزة أفضل ممثلة صاعدة بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، وذلك عن عرض "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" لفريق كلية إعلام جامعة القاهرة.

إسراء سامح

وعبرت إسراء سامح في تصريح لـ "فيتو" عن سعادتها بعد حصدها جائزة المهرجان القومي للمسرح والتي لم تتوقعها، قائلة: "الجائزة كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي.. وكنت بدعي ربنا إنه يرزقني بالحاجة اللي تفرحني على قد تعبي.. وكنت مستنية بس أسمع اسمي ضمن الترشيحات فقط".

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وأضافت: "مكنتش متخيلة أن أنا وزمايلي في العرض: ياسمين أشرف وسلمى نصر تفوز بأفضل ممثلة صاعدة مناصفة.. وهي أجمل حاجة حصلت في المسرح من ساعة ما بدأت تمثيل به.. وحقيقي كنا فخورين ببعض أننا قدرنا نحقق دا وتعبنا مراحش".

وأكدت إسراء سامح أن طموحها في التمثيل لا يتوقف على المسرح فقط، متابعة: "رغبتي إني أكمل في التمثيل عاوزه أتعلم في المعهد العالي للفنون المسرحية.. واكتسب خبرة أكبر.. ومن أكبر أحلامي اللي ممكن تكون في عيون البعض مستحيلة هي الوصول للأوسكار يوما ما".

واختتمت قائلة: "أتمنى أني دايما أكون بوصل رساله للجمهور مفيدة.. وأسيب أثرا كبيرا في قلوبهم في كل حاجه بقدمها".

المهرجان القومي للمسرح المصري

وأقيمت فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وحملت الدورة اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كلا من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".