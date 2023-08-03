الجمعة 04 أغسطس 2023
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خارج الحدود

روسيا: انضمام دول إلى عضوية بريكس سيقوي المجموعة

بريكس، فيتو
بريكس، فيتو

قالت روسيا اليوم الخميس، إن انضمام دول جديدة إلى عضوية مجموعة بريكس، سيعزز من شأنها ويقويها، وذلك في أكثر تأييد من موسكو صراحة حتى الآن لاقتراح توسيع المجموعة.

 

دول مجموعة بريكس

 

وتضم مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة حاليًّا في عضويتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وترى موسكو أن المجموعة تتزايد أهميتها وتمثل ثقلًا مضادًّا مؤثرًا في مواجهة الغرب بقيادة الولايات المتحدة في ما يتعلق بالشؤون العالمية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "بالطبع نعتقد أنه بشكل أو بآخر، توسيع مجموعة بريكس سيسهم في زيادة تطوير وتعزيز هذه المنظمة".

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وجاء ذلك تعليقًا على تصريح أدلى به رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قال فيه إن من المهم للغاية للسعودية الانضمام إلى مجموعة دول بريكس، بالإضافة إلى الأرجنتين والإمارات إذا رغبتا في ذلك.

 

الدول المرشحة للانضمام لمجموعة بريكس

وقال بيسكوف إن روسيا لها علاقات بناءة مع الدول الثلاث لكن لا نعتقد أننا بحاجة إلى استباق الأحداث في ما يتعلق بدول بعينها مرشحة للانضمام قبل مناقشة المسألة في قمة بريكس التي تعقد في جنوب إفريقيا بين 22 و24 أغسطس.

ويمثل تعزيز مجموعة بريكس جزءًا من رؤية روسيا لتقليص نطاق هيمنة الولايات المتحدة وتشكيل عالم جديد متعدد الأقطاب. وتقدر موسكو العلاقات مع دول نامية، امتنعت عن إدانة الأفعال الروسية في أوكرانيا، وترغب في زيادة التجارة معها، وذلك في مسعى لمعادلة تأثير العقوبات الغربية المفروضة في اقتصادها.

وسيمثل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف موسكو في قمة بريكس هذا الشهر بعد أن قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم الحضور، إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بسبب ما قيل عن ارتكاب جرائم الحرب في أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.

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