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أخبار مصر

القباج: سنقضي على 42% من سرطان عنق الرحم سنة 2045

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن حملة رحلة الـ 1000 كيلو تستهدف القضاء على 42% من سرطان عنق الرحم سنة 2045 من خلال الكشف المكبر والاهتمام بالصحة الإنجابية. 

 

طرق الوقاية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم 

وأكدت القباج على دعم وزارة التضامن الاجتماعي المستمر لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في محاور التنمية المختلفة وفي مقدمتها الصحة والتعليم لتكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ كافة البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزارة.  

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد إبراهيم العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لرفع الوعي الصحي وتعزيز الصحة الإنجابية للسيدات في صعيد مصر، مؤكدًا أن هناك رؤية وفكر مُعلن من القيادة السياسية يستهدفان المواطن بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، وانعكس هذا الأمر من خلال برامج وزارة التضامن الاجتماعي مثل برنامج وعي وبرنامج 2 كفاية ومعارض ديارنا والتي تهدف إلى تمكين المرأة في كافة المجالات.

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مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام 

كما أشار العزب إلى دور المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة وأبرزها مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام والتي تستهدف الوقاية من سرطانات عنق الرحم والرئة والقولون من خلال التوعية بأهمية الفحص والكشف المبكر وتوفير فرص العلاج الجيد للسيدات المصابات بأحدث الأدوية والبروتوكولات العلاجية العالمية، وهذا ما نسعى إلى تعزيزه من خلال رحلة الـ«1000 كيلو» التي تجوب محافظات الصعيد.

 

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