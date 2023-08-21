الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

جوجل ماب: كثافات مرورية بشارع رمسيس (فيديو)

المرور، فيتو
المرور، فيتو

استعرض تطبيق خرائط جوجل، الحالة المرورية، اليوم الإثنين، حيث سيطر اللونان الأخضر والبرتقالي على معظم الطرق والكباري والميادين، في شوارع القاهرة والجيزة.  

وأوضح تطبيق خرائط جوجل، الذي عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية القناة الأولى، أن هناك كثافات مرورية نسبية بشارع رمسيس وتظهر كثافات مرورية متقطعة تستمر حتى مسجد العباسية، وكثافات أيضا أعلى كوبرى أكتوبر من اتجاه وسط البلد حتى طريق النصر، وفى محافظة الجيزة هناك كثافات مرورية بشارع الهرم بسبب غلق أجزاء منه وكذلك كثافات مرورية عالية بشارع فيصل حتى كوبرى الجيزة المعدنى. 

Advertisements

 

وزارة الداخلية تواصل ضبط المخالفات المرورية 

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، وتنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الإدارة العامة للمرور

وكثفت إدارات المرور خدماتها على كافة المحاور والطرق الرئيسية في ضوء المتغيرات الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة، وذلك لمنع وقوع حوادث، مع إغلاق بعض الطرق الصحراوية في حالة انعدام الرؤية أمام قائدي السيارات.

ونبه مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور على قائدي السيارات بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات للقيادة الآمنة في ضوء المتغيرات الجوية.

وأوضح المصدر أن أفضل نصيحة للتغلب على الشبورة عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة وتجنب القيادة خارج نهر الطريق تماما، والالتزام بتعليمات رجل المرور.

 

تعليمات المرور

وأشار إلى ضرورة أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك، ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، والسير في الحارة الوسطى من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

نتائج الحملات المرورية بالطرق

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (49016) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (16900) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (310) مخالفات السير بدون تراخيص، 12 دراجة نارية مخالفة، 34  مخالفة موقف عشوائي، 12 مخالفة شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

txt

عقوبة الاعتداء على رجال المرور

txt

قانون المرور الجديد، عقوبة ارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام

حوادث طرق 

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وتتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.

جوجل ماب تطبيق خرائط جوجل المرور حالة المرور الادارة العامة للمرور تعليمات المرور

مواد متعلقة

قانون المرور، تعرف على عقوبة السماح بقيادة سيارة لأقل من 18 سنة

قانون المرور، اعرف الرسوم والضرائب على السيارات سنويا

قانون المرور الجديد، 10 مخالفات لا يجوز التصالح فيها

الأكثر قراءة

عدد سنوات الدراسة بكلية الطب في الجامعات المصرية بعد التعديلات الجديدة

انفراد، أوسوريو يحدد الراحلين عن الزمالك

الحكومة توضح حقيقة وضع إجراءات جديدة لدخول مصر

فيتو تنشر نص استقالة القائم بأعمال المدير المالي للزمالك (مستند)

قبل الحكم، تعرف على تفاصيل اتهام مرتضى منصور بسب موظفة عمومية

تأكيدا لانفراد فيتو، الزمالك يعلن تقديم شكوى رسمية ضد أحمد عيد ويطالب بإيقافه

حكم رعاية الوالدة المسنة، وهل الرعاية واجبة على الذكور أم الإناث أم على الاثنين؟

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

نهاية مأساوية لطفل يلعب بغبار الحجر الجيري

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 21-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

مصرع 4 أشخاص أثناء صعودهم إلى بركان في المكسيك (فيديو)

تبدأ من 75 جنيها، أسعار الأحذية المدرسية بمحلات وسط القاهرة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الإثنين 21-8-2023 ببداية التعاملات

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 21-8-2023 في بداية التعاملات

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 21-8-2023

المزيد

انفوجراف

أقوى 5 أساطيل بحرية في العالم لعام 2023 ( انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم رعاية الوالدة المسنة، وهل الرعاية واجبة على الذكور أم الإناث أم على الاثنين؟

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية ترميم البيت في المنام وعلاقتها بأموال كثيرة ورزق واسع قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية