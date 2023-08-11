الجمعة 11 أغسطس 2023
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سياسة

قانون المرور الجديد، عقوبة ارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام

صورة أرشيفية، فيتو
صورة أرشيفية، فيتو

قانون المرور الجديد، ينص على عدد من العقوبات الصارمة للمخالفين، ومنها ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام. ‏

 

عقوبات قانون المرور الجديد 

 

العقوبات التي فرضها قانون المرور جاءت مختلفة ومحددة لكل فعل على حسب جسامته، حيث عاقب ‏القانون مرتكبي الأفعال التالي ذكرها بغرامة تبدأ 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه وهي:‏

 

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.‏

ـ الاعتداء على رجال المرور.‏

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.‏

عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.‏

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ـ السير بدون فرامل.‏

 

عقوبة السير عكس الاتجاه

 

كما وضع قانون المرور غرامات تصل إلى 5000 جنيه ولا تقل عن  1000 جنيه حال ارتكاب السائق ‏مخالفة السير عكس الاتجاه.‏

 

ووقع قانون المرور عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد ‏على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:‏

 

‏- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى.‏

‏- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومتر في الساعة).‏

‏- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض ‏مستخدمي الطريق.‏

‏- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.‏

‏- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.‏

‏- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها غرامات مالية على المخالفات المرورية.‏

 

ووقع غرامة 2000 جنيه عن الآتي. 

 

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه مخالفة الإضرار البيئي.‏

 

ـ مخالفة ترك السيارة صفا ثانيا في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.‏

 

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها.

 

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