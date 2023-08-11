قانون المرور الجديد، عقوبة ارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام

قانون المرور الجديد، ينص على عدد من العقوبات الصارمة للمخالفين، ومنها ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام. ‏

عقوبات قانون المرور الجديد

العقوبات التي فرضها قانون المرور جاءت مختلفة ومحددة لكل فعل على حسب جسامته، حيث عاقب ‏القانون مرتكبي الأفعال التالي ذكرها بغرامة تبدأ 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه وهي:‏

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.‏

ـ الاعتداء على رجال المرور.‏

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.‏

عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.‏

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ـ السير بدون فرامل.‏

عقوبة السير عكس الاتجاه

كما وضع قانون المرور غرامات تصل إلى 5000 جنيه ولا تقل عن 1000 جنيه حال ارتكاب السائق ‏مخالفة السير عكس الاتجاه.‏

ووقع قانون المرور عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد ‏على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:‏

‏- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى.‏

‏- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومتر في الساعة).‏

‏- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض ‏مستخدمي الطريق.‏

‏- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.‏

‏- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.‏

‏- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها غرامات مالية على المخالفات المرورية.‏

ووقع غرامة 2000 جنيه عن الآتي.

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه مخالفة الإضرار البيئي.‏

ـ مخالفة ترك السيارة صفا ثانيا في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.‏

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها.