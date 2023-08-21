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رياضة

مقابل 55 مليون يورو، مانشستر سيتي يقترب من التعاقد مع بديل محرز

رياض محرز، فيتو
رياض محرز، فيتو

مانشستر سيتي، كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر سيتي اقترب من التعاقد مع لاعب جديد في خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويسعى السيتي لضم جناح جديد لتعويض رحيل النجم الجزائري رياض محرز، الذي انتقل إلى الأهلي السعودي.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، وافق البلجيكي جيرمي دوكو، نجم رين، على الشروط الشخصية لعقده مع السيتي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن رين يطلب الحصول على 55 مليون يورو للسماح برحيل دوكو هذا الصيف.

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كما كتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مفاوضات متقدمة بين السيتي ورين، بعد تقديم عرض شفهي جديد يتراوح من 55 إلى 60 مليون يورو (شامل المتغيرات)".

وأضاف خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "هناك منافسة على الصفقة لكن السيتي يأمل في التوصل لاتفاق مع رين هذا الأسبوع، عقب الحصول على الضوء الأخضر من جانب اللاعب".

وتألق دوكو مع رين في الموسم الماضي، حيث سجل 7 أهداف مع 4 تمريرات حاسمة في 35 مباراة.

وقص الجزائري رياض محرز، شريط أهدافه مع ناديه الجديد أهلي جدة، وذلك في مباراة الخليج، مساء الخميس، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وسجل محرز، الهدف الثاني لأهلي جدة في شباك الخليج، عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، من تسديدة بقدمه اليمنى على يسار حارس الخصم.

وكان اللاعب البرازيلي روجر إيبانيز دا سيلفا، قد افتتح النتيجة لصالح أهلي جدة في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

رياض محرز يصنع أمام الحزم

يذكر أن رياض محرز صنع هدفا في المباراة الماضية أمام الحزم، والتي انتهت بفوز أهلي جدة بنتيجة 3-1.

وانضم رياض محرز لصفوف أهلي جدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قادما من مانشستر سيتي.

وفاز فريق أهلي جدة على مضيفه الخليج 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل المدافع البرازيل روجير إيبانيز هدف فريق أهلي جدة الأول في مرمى الخليج في الدقيقة 9، وأضاف الجزائري الدولي رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، وأحرز سميحان ضيدان النابت الهدف الثالث في الدقيقة 90+11.

بينما سجل منصور حمزي هدف فريق الخليج في مرمى أهلي جدة في الدقيقة 58.

تشكيل أهلي جدة أمام الخليج

إدوارد ميندي، إزيان أليوسكي، عبدالباسط هندي، روجير إيبانيز، علي مجرشي، زياد الجهني، فرانك كيسي، رياض بودبوز، رياض محرز، آلان سانت ماكسيمين، فهد الرشيدي.

وغاب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو عن صفوف أهلي جدة أمام الخليج بداعي الإصابة.

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