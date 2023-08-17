الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

رياض محرز يحرز أول أهدافه مع أهلي جدة

رياض محرز،فيتو
رياض محرز،فيتو

الدوري السعودي، قص الجزائري رياض محرز، شريط أهدافه مع ناديه الجديد أهلي جدة، وذلك في مباراة الخليج، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وسجل محرز، الهدف الثاني لأهلي جدة في شباك الخليج، عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، من تسديدة بقدمه اليمنى على يسار حارس الخصم.

وكان اللاعب البرازيلي روجر إيبانيز دا سيلفا، قد افتتح النتيجة لصالح أهلي جدة في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

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رياض محرز يصنع أمام الحزم 


يذكر أن رياض محرز صنع هدفا في المباراة الماضية أمام الحزم، والتي انتهت بفوز أهلي جدة بنتيجة 3-1.

وانضم رياض محرز لصفوف أهلي جدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قادما من مانشستر سيتي.

وفاز فريق أهلي جدة على مضيفه الخليج 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل المدافع البرازيل روجير إيبانيز هدف فريق أهلي جدة الأول في مرمى الخليج في الدقيقة 9، وأضاف الجزائري الدولي رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، وأحرز سميحان ضيدان النابت الهدف الثالث في الدقيقة 90+11.

بينما سجل منصور حمزي هدف فريق الخليج في مرمى أهلي جدة في الدقيقة 58.

تشكيل أهلي جدة أمام الخليج 


إدوارد ميندي، إزيان أليوسكي، عبدالباسط هندي، روجير إيبانيز، علي مجرشي، زياد الجهني، فرانك كيسي، رياض بودبوز، رياض محرز، آلان سانت ماكسيمين، فهد الرشيدي.

وغاب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو عن صفوف أهلي جدة أمام الخليج بداعي الإصابة.

 

تشكيل الخليج ضد أهلي جدة 


إبراهيم سيهيتش، عمر العودة، محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوشو، خالد السميري، ايفو رودريجيز، فابيو مارتينيز، عبدالله آل سالم، وو يونج جانج، رياض البراهيم.

ويغيب الوافد الجديد، المهاجم الدولي المصري محمد شريف عن صفوف الخليج في مواجهة أهلي جدة، خاصة أنه انضم للفريق من النادي الأهلي قبل أيام قليلة.

الدوري السعودي، رياض محرز يقود أهلي جدة للفوز على الخليج 3-1 (صور)

الدوري السعودي، أهلي جدة يتقدم على الخليج 0/2 في الشوط الأول

قناة عالمية جديدة تنقل الدوري السعودي 


استحوذت قنوات "Sony Sports Network" الرائدة، على حقوق البث التلفزيوني لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسمين القادمين داخل الهند.

ويأتي ذلك في الاهتمام الكبير بنقل الدوري السعودي للمحترفين في ظل تواجد العديد من النجوم العالمية على رأسها كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ونيمار دا سيلفا.

وقالت صحيفة كورييري ديلو سبورت إن المملكة العربية السعودية تبحث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا" إمكانية مشاركة بطل الدوري السعودي في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2024-25.

وأوضحت الصحيفة أن السعودية ترغب في استخدام بطاقة للحصول على حق التواجد في النظام الجديد لدوري الأبطال والذي سيشهد مشاركة 36 فريقا بدلا من 32.

ويأتي ذلك في ظل التدعيمات القوية التي تقوم بها أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع نجوم عالمية أبرزهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار دا سيلفا وغيرهم.

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الدوري السعودي رياض محرز أهلي جدة الخليج دوري روشن السعودي

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