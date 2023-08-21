إنتر ميلان يقترب من ضم بنيامين بافارد مقابل 33 مليون يورو

الدوري الإيطالي، كشفت تقارير صحفية أن نادي إنتر ميلان اقترب من حسم صفقة التعاقد مع لاعب بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن إنتر بات قريبا جدا من حسم صفقة التعاقد مع الفرنسي بنيامين بافارد، مدافع وظهير أيمن بايرن ميونخ.

وأضافت أن الإنتر رفع العرض المقدم لضم بافارد إلى 30 مليون يورو كرسوم ثابتة بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى كمكافآت ليصل الإجمالي إلى 33 مليون يورو.

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ولفتت إلى أن عرض الإنتر الأخير قريب مما يطلبه بايرن ميونخ، حيث يريد النادي الألماني الحصول على 35 مليون يورو، مضيفة بأن المسافة تقلصت للغاية وتتبقى فقط أمور بسيطة لحسم الاتفاقية.

وكانت تقارير صحفية عديدة قالت إن بايرن يرفض رحيل بافارد حتى الآن لعدم وجود بديل له في الميركاتو، ما قد يضع النادي في ورطة خاصة مع تبقي أيام قليلة على نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى بايرن ميونخ لتأمين خط دفاعه بالتعاقد مع عنصر جديد، تحسبا لرحيل الفرنسي بينيامين بافارد إلى إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويصر بافارد على الرحيل عن ملعب أليانز أرينا، في وقت يحول النادي أمام انتقاله للإنتر، لا سيما بعد تخليه عن جوسيب ستانيشيتش بإعارته إلى باير ليفركوزن.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن النادي البافاري عاد من جديد في الساعات الماضية، لمحاولة التعاقد مع الإنجليزي كايل ووكر من مانشستر سيتي.

ويريد بايرن ميونخ تجربة حظه للمرة الأخيرة، أملا في الحصول على موافقة مانشستر سيتي، وذلك للسماح للدولي الفرنسي بالرحيل.

وأكدت "ليكيب" أن بايرن لا ينوي بيع بافارد ما لم يحصل على بديل له، في وقت عرض فيه إنتر ميلان 30 مليون يورو، شاملة الإضافات، لإقناع إدارة النادي الألماني بالتخلي عن اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية أن الإنجليزي هاري كين، انتهك لوائح الدوري الألماني بعد انضمامه لبايرن ميونخ قادما من توتنهام هوتسبير في صفقة قياسية.

وبلغت قيمة انتقال كين إلى بايرن 110 ملايين يورو، شاملة الحوافز الإضافية، ليصبح الأغلى في تاريخ النادي والبوندسليجا.

وبدأ كين أساسيا مع البايرن يوم الجمعة الماضي في مباراة الفريق الافتتاحية بالبوندسليجا ضد فيردر بريمن، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، أسهما في الفوز برباعية دون رد.

انتهاك إحدى القواعد في البوندسليجا

وأشارت صحيفة "بيلد" كشفت عن مفاجأة في الساعات الماضية تتعلق بانتهاك الوافد الجديد لإحدى القواعد في البوندسليجا بارتدائه خاتم زواج في يده اليسرى.

ويقول حكم البوندسليجا السابق، ثورستن كينهوفر: "وفقا للقاعدة الرابعة من لوائح البوندسليجا الخاصة بالمباريات، فإنه يحظر ارتداء المجوهرات، سواء كانت قلادة أو سوارا أو أقراط أو حتى خاتم الزواج، ويسري الأمر أيضا حتى إن وضع لاصق على تلك الأشياء".

وأشار إلى ملاحظة طاقم التحكيم لذلك قبل بدء المباراة، لكن تم التغاضي عن ذلك على ما يبدو، خاصة أن اللاعب نفسه وضع لاصقا يخفي الخاتم.

واعتاد الدولي الإنجليزي ارتداء خاتم الزواج في الدوري الإنجليزي دون مشاكل، حيث لا تقوم الرابطة بحظره هناك، وهو ما يختلف الحال عليه في البوندسليجا.