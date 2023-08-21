بايرن ميونخ يجدد مفاوضات بديل بافارد

الدوري الألماني، يسعى بايرن ميونخ لتأمين خط دفاعه بالتعاقد مع عنصر جديد، تحسبا لرحيل الفرنسي بينيامين بافارد إلى إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويصر بافارد على الرحيل عن ملعب أليانز أرينا، في وقت يحول النادي أمام انتقاله للإنتر، لا سيما بعد تخليه عن جوسيب ستانيشيتش بإعارته إلى باير ليفركوزن.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن النادي البافاري عاد من جديد في الساعات الماضية، لمحاولة التعاقد مع الإنجليزي كايل ووكر من مانشستر سيتي.

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ويريد بايرن ميونخ تجربة حظه للمرة الأخيرة، أملا في الحصول على موافقة مانشستر سيتي، وذلك للسماح للدولي الفرنسي بالرحيل.

وأكدت "ليكيب" أن بايرن لا ينوي بيع بافارد ما لم يحصل على بديل له، في وقت عرض فيه إنتر ميلان 30 مليون يورو، شاملة الإضافات، لإقناع إدارة النادي الألماني بالتخلي عن اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية أن الإنجليزي هاري كين، انتهك لوائح الدوري الألماني بعد انضمامه لبايرن ميونخ قادما من توتنهام هوتسبير في صفقة قياسية.

وبلغت قيمة انتقال كين إلى بايرن 110 ملايين يورو، شاملة الحوافز الإضافية، ليصبح الأغلى في تاريخ النادي والبوندسليجا.

وبدأ كين أساسيا مع البايرن يوم الجمعة الماضي في مباراة الفريق الافتتاحية بالبوندسليجا ضد فيردر بريمن، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، أسهما في الفوز برباعية دون رد.

انتهاك إحدى القواعد في البوندسليجا

وأشارت صحيفة "بيلد" كشفت عن مفاجأة في الساعات الماضية تتعلق بانتهاك الوافد الجديد لإحدى القواعد في البوندسليجا بارتدائه خاتم زواج في يده اليسرى.

ويقول حكم البوندسليجا السابق، ثورستن كينهوفر: "وفقا للقاعدة الرابعة من لوائح البوندسليجا الخاصة بالمباريات، فإنه يحظر ارتداء المجوهرات، سواء كانت قلادة أو سوارا أو أقراط أو حتى خاتم الزواج، ويسري الأمر أيضا حتى إن وضع لاصق على تلك الأشياء".

وأشار إلى ملاحظة طاقم التحكيم لذلك قبل بدء المباراة، لكن تم التغاضي عن ذلك على ما يبدو، خاصة أن اللاعب نفسه وضع لاصقا يخفي الخاتم.

واعتاد الدولي الإنجليزي ارتداء خاتم الزواج في الدوري الإنجليزي دون مشاكل، حيث لا تقوم الرابطة بحظره هناك، وهو ما يختلف الحال عليه في البوندسليجا.

علق هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، بعد فوز فريقه على نظيره فيردر بريمن برباعية نظيفة في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليجا.

هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ

وقال النجم الدولي الإنجليزي في تصريحات صحيفة: كانت مباراة صعبة بالتأكيد، بدأنا جيدًا بالهدف في الدقائق الأولى ثم نجحنا في إحراز ثلاثة أهداف بعد ذلك.

وواصل: أعتقد أنه كان هناك بعض التوتر قبل المباراة، المحيط الجديد بالنسبة لي مثير للغاية للبدء في الموسم مع فريقي الجديد ونادٍ كبير مثل بايرن ميونيخ، لذلك بالتأكيد كان هناك بعض التوتر، ولكن كما هو الحال دائمًا عندما أذهب إلى الملعب، ولحسن الحظ تمكنا من الحصول على نتيجة جيدة وتمكنت من اللعب بشكل جيد وإحراز هدف.

واختتم كين تصريحاته قائلًا: “إذا أردنا أن نكون فريقًا تنافسيًّا هذا الموسم في جميع البطولات فإن الكرات الثابتة سوف تشكل جانب كبير من الفوز بجميع البطولات هذا الموسم”.

نجح فريق بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز على فريق فيردر بريمن برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليجا.

وسجل هدفي بايرن ميونيخ كل من ليروي ساني في الدقيقة 4 ثم أضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 74 قبل أن يعود ثاني ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 90 واختتم أهداف البايرن ماتيس تيل في الدقيقة 94 لينتهي اللقاء بفوز البايرن بنتيجة 4-0.