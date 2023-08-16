ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 106 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 106 قتلى، فيما لم يتم التعرف سوى على 4 فقط.

من جانبه، قال حاكم ولاية هاواي الأمريكية جوش جرين، إن عدد قتلى حرائق غابات دمرت منتجع لاهاينا في جزيرة ماوي ارتفع الأربعاء إلى 106.

التعرف على 4 من القتلى

وأوضح لشبكة "سي إن إن" أنه لم يتسن حتى الآن التعرف إلا على 4 من القتلى.

وأدت حرائق الغابات الأشد فتكا في أمريكا منذ أكثر من 100 عام إلى تدمير أكثر من 2200 مبنى أو ألحقت أضرارا بها.. و86 بالمئة من هذه المباني سكنية، وتسببت في خسائر تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار.

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انتقادات لأنظمة الإنذار من الحرائق

من جانبها، فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا في الحريق الهائل، وسط انتقادات لأنظمة الإنذار من الحرائق التي يبدو أنها كانت معطلة أو لم تعمل بالشكل الملائم.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن أن حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي "كارثة كبرى"، بعدما أودت النيران بحياة العشرات، ودفعت الآلاف إلى الفرار.

مساعدات لدعم جهود التعافي

وأصدر بايدن توجيهاته بتقديم مساعدات لدعم جهود التعافي في الولاية والمناطق المتضررة من الحرائق.

واجتاحت حرائق الغابات منتجع لاهاينا بجزيرة ماوي بسبب رياح إعصار عاتية.

مصر تعزي الولايات المتحدة

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا رسميا، أعربت فيه عن تضامن مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة آثار حرائق ولاية هاواي، والتي أسفرت عن خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وقدمت مصر خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقين، وأسر الضحايا، معربة عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

إجلاء السكان من 13 منطقة

وأعلنت هيئة إدارة الطوارئ في هاواي بأنها أجلت السكان من نحو 13 منطقة، وأضافت أن الحرائق أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 2600 شخص، في وقت تتواصل فيه جهود إخماد الحرائق.

وأكد حاكم الولاية جوش جرين أن حريقا ضخما انتشر على نطاق واسع بسبب رياح إعصار "دورا" القوية في المنطقة وظروف الجفاف المستمرة منذ عامين، مشيرا إلى أن النيران المستعرة في جزيرتي ماوي وبيج آيلاند أدت إلى تشريد مئات الأسر.

تدمير مدينة لاهينا الساحلية

وقال جرين إن الحريق دمر جزءا كبيرا من مدينة لاهينا الساحلية، التي يبلغ عدد سكانها 12 ألف نسمة، موضحا أن عمليات التحليق فوق المدينة حصرت تضرر أكثر من 271 منشأة.

فيما قالت سلطات جزيرة ماوي إن أكثر من 2100 شخص نقلوا إلى مراكز إيواء، في حين وضع نحو ألفى مسافر في مطار كاهولوي بانتظار إمكان إجلائهم عن الجزيرة.

حريق معسكر 2018 في شمال كاليفورنيا

وأوضح المسؤولون في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن عدد ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت الجزيرة الأسبوع الماضي مدينة لاهاينا التاريخية الواقعة على جزيرة ماوي، تجاوز العدد الإجمالي للقتلى خلال حريق معسكر 2018 في شمال كاليفورنيا، والذي خلف 85 قتيلًا.