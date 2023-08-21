وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ترأس المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، غرفة العمليات بديوان عام المديرية لمتابعة سير أعمال امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة.

ووفق الجدول المعتمد يؤدي طلاب المجموعة العلمية (رياضيات) الامتحان بمادة الجبر والهندسة الفراغية لمدة ساعتين.

وأشار عطية إلى التواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالإدارات التعليمية وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فوري مشيدا بالتعاون المشترك والمثمر بين المديرية والجهات المعنية لتوفير الجو الآمن لطلابنا وجميع القائمين بأعمال الامتحانات.

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يذكر أن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، التقى قبيل الامتحانات، رؤساء لجان ومراكز الدور الثاني للثانوية العامة وذلك بحضور اللجنة الثلاثية المشكلة بالمديرية وعبر الفيديو كونفرانس مديري الإدارات التعليمية والمعنيين بأعمال الامتحانات والاستراحات.

في مستهل اللقاء رحب وكيل التعليم بالحضور الكرام، متمنيا للجميع التوفيق والسداد، وتحدث حول آخر المستجدات العمل بشأن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة التي تبدأ السبت بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد، الجميع بالتحلي بالانضباط والدقة وان يكونوا على قدر المسئولية والمهام المكلفين بها على الوجه الأمثل والالتزام بكافة الضوابط والقوانين المنظمة للامتحانات فضلا عن توفير الأجواء المناسبة من الهدوء حرصا على مصلحة الطلاب مشددا على التواصل اللحظي مع غرفة عمليات المديرية حال أي قلق أو مشكلات لوضع الحلول المناسبة لها، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لضمان انضباط ودقة العمل.

4 لجان مجهزة لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة فى الوادى الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، على إنهاء الإستعداد والتجهيز لإجراء امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة 2022_2023م والتي انطلقت السبت 19 أغسطس، لافتًا إلى تجهيز 4 لجان لإستقبال الطلاب والمقرر عقد الامتحانات بها بالإدارات التعليمية مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بكل دقة وإنضباط

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى للتواصل اللحظى مع جميع الإدارات بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فوري.

وجه باتخاذ أعلى درجات الاستعداد لبداية امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة والتي تنطلق السبت ١٩ أغسطس.

وشدد "وكيل التعليم" علي توفير بيئة امتحانية مناسبة، من حيث نظافة لجان الامتحانات وصلاحية المرافق ودورات المياه ومحيط المدارس والتأكد من وجود التهوية والإضاءة الجيدة باللجان.

وأوضح أن اللجان المختصة بمراجعة جهازية اللجان المقرر إقامة امتحانات الدور الثاني بها، انتهت من التأكد من سلامة المقاعد ووجود مراوح مثبتة على الحوائط لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات مضيفا، أن محافظ الوادي الجديد يتابع خطوة بخطوة كافة الاستعدادات والإجراءات التأمينية بالتنسيق مع مديرية أمن الوادي الجديد، لتوفير التأمين المناسب بكل لجنة، وتأمين ممرات السير ومركز توزيع أسئلة الامتحانات وإخطار مجالس المدن وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، لعمل اللازم بالإضافة إلى تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات بشكل دائم وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني.