نشرة الأخبار، طلاب الدور الثاني يؤدون امتحان الجبر والهندسة بالثانوية، امتحان "القرآن والحديث" لطلاب الدور الثاني للثانوية الأزهرية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

طلاب الثانوية العامة الدور الثاني يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية، اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الراسبون في مادة الجبر والهندسة الفراغية، امتحان الدور الثاني، وذلك في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

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ويؤدي قرابة 119 ألف طالب وطالبة الامتحانات بنفس قواعد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة.

وتعقد الامتحانات وفق نظام البابل شيت وبنفس مواصفات ورقة الأسئلة لامتحانات الدور الأول، وفيما يلي جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

اليوم، امتحان مادتي "القرآن الكريم والحديث" لطلاب الدور الثاني للثانوية الأزهرية

يواصل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الإثنين، امتحانات الدور الثاني والتي انطلقت السبت الماضي في كافة معاهد الجمهورية.

حيث يؤدى طلاب القسمين العلمي والأدبي امتحان مادتي "القرآن الكريم والحديث"، في كافة معاهد الجمهورية.

زيزو يحذف انتقاده للزمالك ويوجه رسالة للجماهير بخصوص عرض الشباب السعودي

قام أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك بحذف انتقاده لما يحدث داخل نادي الزمالك بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك.

وكان زيزو وجه انتقادا حادا بسبب ما يحدث في الزمالك خاصة أن النادي بدون إدارة في الوقت الحالي واللاعبون لم يأخذوا مستحقاتهم في العام الماضي.

وقام زيزو بتوجيه رسالة لجماهير الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، جاءت كالآتي:

الأهلي ينهي صفقة سوزا لتدعيم هجومه

حسم النادي الأهلي صفقة المهاجم الأجنبي الجديد استعدادا للموسم القادم، حيث قالت مصادر إن الساعات الماضية شهدت انفراجة في أزمة البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري الذي بات قريبا للغاية من ارتداء القميص الأحمر في الموسم الجديد.

وقالت مصادر: إن كولر المدير الفني للأهلي تواصل مع اللاعب، وجدد رغبته في ضمه الأمر الذي دفع البرازيلي إلى الضغط على ناديه لقبول عرض الأهلي والرحيل إلى صفوفه في ميركاتو الصيف الجاري دون الانتظار إلى يناير القادم.

مستشار الرئيس للصحة يكشف الفئات الأكثر عرضة لمخاطر متحور كورونا الجديد

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، على سرعة انتشار المتحور الجديد لكورونا.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إي تي سي”: "هناك مئات من الفيروسات التنفسية ومتحوراتها تسبب العديد من المشاكل الصحية الكبيرة، إلا أن المتحور الجديد لكورونا حصد شهرة بسبب سرعة انتشاره، وتطور في مرواغة الجهاز المناعي".

شاهد عيان في مذبحة الوراق: المتهم مصاب بمرض في المخ، وانتظر الشرطة بعد ارتكابه الجريمة

كشف محمد حسن، أحد شهود العيان على واقعة مذبحة الوراق، أنه ‏بعد أن أقدم الأب المتهم على قتل ابنته الصغرى وابنه الأكبر، والشروع في قتل زوجته وبناته الأخريات، قام المتهم بضرب زوجته؛ ‏فأسرع ابنه للتفريق بين والده ووالدته، لكن المتهم قال لابنه: "انت بتمنعني إني أضربها بالشومة، طيب أنا هوريك، ودخل لإحضار طبنجة وأطلق رصاصة في صدره والثانية في ظهره، وضرب شقيقته طلقة واحدة وأمها طلقة في رأسها".

وأضاف "حسن"، في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن المجني عليه يدعى محمد، وهو ابن المتهم عمره تقريبا ٢٠ سنة.

طارق الشناوي يكشف موقفه من معاقبة محمد الحلو بعدم الغناء بعد "عمار يا سعودية" (فيديو)

استنكر الناقد الفني طارق الشناوي، حالة الجدل والهجوم على الفنان محمد الحلو عقب غناء "عمارة يا سعودية"، بدلا من "عمار يا اسكندرية"، وذلك خلال الحفل الغنائي الذي أحياه الحلو ضمن فعاليات “كاسيت 90” بمدينة جدة في السعودية.

مبالغة ردود الفعل ضد محمد الحلو

وقال طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “etc”: "هناك مبالغة في ردود الفعل المسيئة والمتجاوزة وغير المبررة لما فعله محمد الحلو".

اكتشاف أول حالة إصابة بالمتحور الجديد من كورونا بإسرائيل

أكد موقع "واللا" العبري أنه تم اكتشاف أول حالة مؤكدة للمتحور الجديد من فيروس كورونا BA2.86 (Pyrola) بنهاية الأسبوع في إسرائيل.

وأوضح تقرير "واللا" أن هذا الفيروس ليس متحورا فرعيا من "أوميكرون"، ولكنه سلالة جديدة من الفيروس.

الصحة: الإفراط في الملح، يسرع إصابتك بهذا المرض

وجه الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب نصائح للحماية من أمراض الشرايين التاجية خاصة أن أمراض القلب والشرايين التاجية يمكن لأي إنسان أن يتعرض للإصابة بها.

"سي بي إس": ترامب يتقدم على منافسيه في استطلاعات الرأي لخوض الانتخابات الرئاسية

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، أن 62% من الجمهوريين يريدون أن يمثلهم ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته شبكة CBS بالشراكة مع مؤسسة YouGov، إلى أنه بالرغم من الصعوبات القانونية التي يواجهها ترامب، إلا أنه يتقدم على منافسيه عدة مرات في التصنيفات الشعبية بين الناخبين الجمهوريين، الذين سيحددون من سيمثل حزبهم خلال الانتخابات الرئاسية عام 2024.

مصرع وإصابة 43 من مشجعي ناد برازيلي في حادث سير

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 36 إثر تحطم حافلة كانت تقل مشجعين لنادي كورينثيانز البرازيلي لكرة القدم، وفقا لما أعلنته الشرطة البرازيلية أمس.

وتمت الإشارة إلى أن القتلى السبعة أعضاء في رابطة لمشجعي كورينثيانز تدعى (جافيويس دا فييل)، حيث انطلقت الحافلة من مدينة تاوباتي في ولاية ساو باولو شمال شرقي البلاد إلى مدينة بيلو هوريزونتي لحضور مباراة فريقهم التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام نادي كروزيرو، الأسبوع العشرين ببطولة الدوري البرازيلي الممتاز.

بريتني سبيرز عارية في أول ظهور بعد طلاقها

تصرفات غريبة وعري، هذا هو الشكل الذي اختارت أن تظهر به المغنية الأمريكية، خلال أول ظهور لها بعد تقدم زوجها سام أصغري بطلب رسمي للطلاق منها.

بريتني سبيرز عارية في أول ظهور بعد الطلاق

ونشرت بريتني سبيرز، مقطعين فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهرت في إحداهما وهي مستلقية على سريرها وعارية تماما من الجزء العلوي من جسدها، فيما ظهرت بريتني في المقطع الثاني بصحبة عدد من الرجال، الذين قاموا بتصرفات غريبة بصحبتها خلال المقطع القصير.

انتقادات لاذعة لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب سلوكه مع لاعبة (فيديو)

تعرض رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، لانتقادات بسبب طريقة تصرفه المثير للجدل مع نجمة المنتخب الإسباني جينيفر هيرموسو، بعد التتويج بـ كأس العالم للسيدات 2023.

وتوج منتخب إسبانيا لأول مرة في تاريخه بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، على حساب نظيره الإنجليزي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، أحرزته المهاجمة أولجا كارمونا، عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب أستراليا بمدينة سيدني.