إنتر ميلان يصف لوكاكو بالخائن بعد اقترابه من يوفنتوس

إنتر ميلان، وصف الأرجنتيني خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان، البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب النيراتزوري السابق ب"الخائن".

وانتهت إعارة لوكاكو لصفوف إنتر ميلان، هذا الصيف، وعاد لناديه الأصلي تشيلسي، وحاول النيراتزوري شراء عقد اللاعب نهائيا بعد الحصول على موافقته، لكنه دخل في مفاوضات قوية مع يوفنتوس غريم إنتر.

وقال زانيتي، في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "لقد خاننا لوكاكو.. نشعر بخيبة أمل كبيرة تجاهه".

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وأضاف: "لقد توقعنا سلوكا مختلفا تماما من قبل روميلو، سواء كمحترف وأيضا كرجل".

جدير بالذكر، أن يوفنتوس يستهدف ضم لوكاكو، في الوقت الذي ارتبط فيه اسم الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم البيانكونيري، بالانتقال لصفوف البلوز.

مدرب يوفنتوس

وكشف ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، موقفه من الانضمام المحتمل للبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي لصفوف البيانكونيري، بداية من الموسم الجديد.

ورد أليجري على احتمالية إجراء صفقة تبادلية بين يوفنتوس وتشيلسي، بحيث ينتقل لوكاكو لليوفي، مقابل انضمام دوسان فلاهوفيتش مهاجم السيدة العجوز للبلوز.



وقال أليجري: "أنا سعيد باللاعبين الذين أمتلكهم في فريقي".

وأضاف" مع ذلك، من المستحيل رفض العروض التي يتم تقييمها على أساس الوضع المالي، وكالعادة، سأتأقلم مع اختيارات النادي".

وارتبط لوكاكو بالانضمام لإنتر خلال هذا الصيف، قبل أن يخلف وعده مع الأفاعي ويبدأ التفاوض مع يوفنتوس، رغم توصل إنتر لاتفاق مع تشيلسي على التفاصيل الكاملة للصفقة.

ودفعت تلك الخطوة مسؤولي إنتر ميلان بالانسحاب من صفقة التعاقد مع لوكاكو، ليخلي النيراتزوري الطريق أمام يوفنتوس لإتمام الصففة.

واتفق اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق تشيلسي المعار إلي إنتر ميلان الإيطالي علي الانضمام إلي فريق يوفنتوس ليظل اللاعب في الكالتشيو الموسم المقبل وأصبح ينقص إدارة اليوفي علي الاتفاق مع الفريق اللندني.

وأكد فابريزيو رومانو الخبير بسوق الانتقالات علي إنهاء الاتفاق بين اللاعب لوكاكو وإدارة اليوفي في صفقة ستبلغ 35 مليون يورو.

وواصل رومانو أن إدارة إنتر غاضبة من اللاعب لوكاكو ويعتبروا مفاوضاته مع فريق يوفنتوس خيانة كبيرة لهم وللجماهير.