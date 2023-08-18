حارس يوفنتوس: لدي أموال كثيرة ولست في حاجة إلى عرض سعودي

رفض فويتشيك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس، الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن للمحترفين)، مشيرًا إلى أنه لا يحتاج للمال.

وقال تشيزني فى تصريحات لـ"فوتبول ايطاليا": "لدي أموال كثيرة، أفضّل تحديّات أخرى، وحراسة مرمى يوفنتوس أفضل تحدٍ بالنسبة لي".

وتمكن نادي يوفنتوس الإيطالي من تجديد عقد حارسه البولندي الدولي فويتشيك تشيزني لعام إضافي، ليواصل استمراره في صفوف السيدة العجوز.

وكان عقد تشيزني الحالي ينتهي في صيف 2024، ولكن فعلت إدارة يوفنتوس البند الذي يمكنه من تمديده لعام إضافي، بحسب فابريزيو رومانو، المختص في انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا.

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مسيرة تشيزني مع يوفنتوس

وانضم تشيزني لصفوف يوفنتوس في عام 2017، مقابل 12.2 مليون يورو، ونجح منذ ذلك الحين في التتويج بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات، وبلقب كأس إيطاليا مرتين، وبلقب السوبر الإيطالي مرتين أيضا.

وخاض تشيزني هذا الموسم 39 مباراة رفقة يوفنتوس في جميع المسابقات، استقبلت شباكه خلالها 40 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في 18 مباراة.

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة 18 أغسطس الجاري، عدد من المباريات الهامة، في أكثر من بطولة في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري السعودي والبطولة العربية للأندية لكرة اليد وجاءت مواعيد المباريات كالتالي

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست ضد شيفيلد يونايتد 9.45 مساء

الدوري الإسباني

مايوركا ضد فياريال 8.30 مساء

فالنسيا ضد لاس بالماس 10.30 مساء

الدوري السعودي

الأخدود ضد الفتح 6.00 مساء

الحزم ضد الاتفاق 9.00 مساء

الوحدة ضد الشباب 9.00 مساء

النصر ضد التعاون 9.00 مساء

البطولة العربية للأندية لكرة اليد

البنك الأهلي ضد الحشد الرياضي العراقي 1.00 ظهرا

العربي الكويتي ضد الشعلة اليمني 3.00 عصرا

مضر السعودي ضد نادي الكويت 5.00 مساء

الهلال السعودي ضد الزمالك 7.00 مساء

الدوري الألماني

فيردر بريمن ضد بايرن ميونخ 9.30 مساء

الدوري الفرنسي

ميتز ضد مارسيليا 10.00 مساء

دوري أبطال أفريقيا

كي إم كي إم ضد سان جورج 4.00 عصرا

الكونفدرالية الأفريقية

سينجدا بيج ستارز ضد جيه كيه يو 4.00 عصرا

الدوري التركي

انطاليا سبور ضد قونيا سبور 9.00 مساء

الدوري البرتغالي

كازا بيا ضد سبورتنج لشبونة 10.15 مساء

الدوري القطري

الأهلي القطري ضد الدحيل 6.30 مساء

أم صلال ضد السد القطري 8.30 مساء

الدوري الاماراتي

اتحاد كلباء ضد الشارقة 5.00 مساء

الوحدة ضد البطائح 5.00 مساء

عجمان ضد شباب الأهلي 7.30 مساء

العين ضد بني ياس 7.30 مساء