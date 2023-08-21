ريال مدريد، حقيقة غضب مودريتش بسبب دكة البدلاء

ريال مدريد، كشفت تقارير صحفية أن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم فريق ريال مدريد، أثار بعض الجدل في الأيام الأخيرة، بسبب قلة دقائق مشاركته.

وزعمت تقارير بأن مودريتش غاضب من قرارات مدربه كارلو أنشيلوتي، بعد أن تحول إلى لاعب احتياطي هذا الموسم، لذا يدرس الرحيل عن "سانتياجو برنابيو".

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن مودريتش شعر بغضب من الأنباء الكثيرة التي تناقش مصيره وشعوره بالملل بسبب الجلوس على مقاعد البدلاء في أول جولتين من الليجا.

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وأشارت أن لوكا مودريتش صاحب الـ37 عاما كان يعلم جيدا أنه سيشارك في وقت أقل هذا الموسم، بعد أن تحدث مع كارلو أنشيلوتي.

وشددت بأن مودريتش يدرك جيدا أن أولوية الريال هذا الموسم ستكون للرباعي "أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي وجود بيلنجهام" لأنهم يمثلون مستقبل النادي الملكي.

وذكرت الشبكة الاسبانية أن مودريتش لا يزال يظهر التزامه داخل غرفة الملابس، ويدرك أنه أحد قادة الفريق، بالإضافة إلى تأكده بأن أنشيلوتي سيحتاجه مجددا في المواجهات الأصعب أثناء الموسم.

وعلى صعيد آخر سطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إنجازا جديدا مع الفريق الإسباني، بعدما تخطي الإسباني فيسنتي ديل بوسكي المدرب التاريخي للنادي الملكي.

وقاد أنشيلوتي نادي ريال مدريد للفوز على ضيفه ألميريا بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالوينة، فإن أنشيلوتي بات ثالث أكثر المدربين قيادة لريال مدريد في الدوري الإسباني برصيد 154 مباراة، متفوقا بفارق مباراة على الإسباني فيسنتي ديل بوسكي، مدرب الفريق في نهاية التسعينيات ومطلع الألفية الثالثة.

29 مباراة تفصله عن زيدان

ويتأخر أنشيلوتي بفارق 29 مباراة فقط عن الفرنسي زين الدين زيدان، الذي تولى مسؤولية ريال مدريد في 183 مباراة بالدوري الإسباني، بينما يتصدر القائمة الإسباني ميغيل مونوز بـ424 مباراة.

كارلو أنشيلوتي

قاد أنشيلوتي ريال مدريد في فترتين، الأولى من 2013 إلى 2015، والثانية مستمرة من 2021 إلى الآن.

في موسمه الأول بالليجا احتل أنشيلوتي المركز الثالث مع الريال، بعد خوض 38 مباراة، فاز في 27 منها وتعادل 6 وخسر 5 مرات، بينما في الموسم الثاني 2014-2015، حل ثانيًا بعد 30 فوزا و6 هزائم وتعادلين.

وفي الولاية الثانية، التي بدأت في موسم 2021-2022، حقق كارليتو اللقب بـ26 فوزا و8 تعادلات و4 هزائم، ثم في الموسم التالي جاء وصيفًا بـ24 فوزا و6 تعادلات و8 هزائم، وأخيرًا هذا الموسم لعب الريال مباراتين فاز بهما.

مباريات أنشيلوتي مع ريال مدريد في الدوري

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد خلال 154 مباراة في الدوري الإسباني، فاز في 109 منها وتعادل 22 مرة وخسر 23 مباراة.