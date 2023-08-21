الإثنين 21 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ناصر عبد الرحمن: مهرجان الدراما تجاهلني رغم تاريخي الفني

ناصر عبد الرحمن،
ناصر عبد الرحمن، فيتو

أعرب الكاتب ناصر عبد الرحمن عن حزنه من تجاهل دعوته لحضور حفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، والذي سيقام هذا العام بمدينة العلمين الجديدة.

الكاتب ناصر عبد الرحمن 

وكتب ناصر عبر حسابه بموقع فيس بوك: رغم إني كاتب مسلسلين (ضرب نار) و(ستهم) وكاتب دراما سينما وتليفزيون منذ أكثر من خمسة وعشرين سنة إلا إني غير مقدر ولا ليا وجود عند إدارة المهرجان اللي عزمت الناس كلها".

وتابع: “مش معزوم في مهرجان الدراما في العلمين.. عمومًا ألف مبروك على المهرجان… في انتظار لتجاهل آخر في مهرجان آخر”. 

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مهرجان القاهرة للدراما 2023 

ويقام حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني، يوم الخميس المقبل الموافق 24 أغسطس الجاري، وذلك بمدينة العلمين الجديدة، تزامنا مع انعقاد مهرجان العلمين.

ويكرم مهرجان القاهرة للدراما 2023 عددًا من المبدعين في مختلف مجالات العمل الفني، تحت عنوان "اسعدتمونا"، بالإضافة إلى الاحتفاء مرور 60 عامًا من عمر الدراما المصرية.

وسيتم تكريم مجموعة من رموز الفن الذين أسهموا في تشكيل وجدان الشعب المصري والعربي، تحت عنوان "60 سنة دراما.

وتتميز الدورة الثانية من المهرجان بشكلها التنظيمي الجديد، حيث سوف يتم ترتيب المسرح لحفل مبهر ومليء بالاحتفالات التي تظهر عبر الألعاب النارية، لتعطي أجواء مبهجة للحضور، خاصة أن الدورة الثانية سوف تشهد حضورًا فنيًا على مستوى راقٍ وكبير للغاية.

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