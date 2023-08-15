الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الفائدة، الصين تلجأ إلى التخفيض وروسيا تتجه إلى الزيادة وترقب أمريكي

اسعار الفائدة، فيتو
اسعار الفائدة، فيتو

 أسعار الفائدة، مازالت التحركات فى أسعار الفائدة العالمية تتغير من وقت إلى آخر ومن دولة إلى أخرى وفقا لمعطيات كل دولة من دول العالم والسياسية النقدية التابعة لها.

البنك المركزى الروسى يرفع الفائدة 

قرر البنك المركزي الروسي اليوم الثلاثاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12% في اجتماع طارئ، حيث تتطلع موسكو إلى وقف الانخفاض السريع لقيمة الروبل في البلاد.

وانخفض الروبل بالقرب من 102 مقابل الدولار أمس الاثنين، حيث كتب المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين، مكسيم أوريشكين، مقالًا في وكالة الأنباء الروسية تاس المملوكة للدولة ألقى باللوم على انخفاض العملة وتسارع التضخم على "السياسة النقدية"، بحسب موقع CNBC  عربية.

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وأعلن بنك روسيا بعد ذلك عن اجتماعًا غير عادي يوم الثلاثاء، لإعادة تقييم سعر الفائدة الرئيسي، والذي كان في السابق عند 8.5%.

وارتفع الروبل في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، حيث راهن المستثمرون على تشديد كبير للسياسة النقدية من البنك المركزي، وكان يتم تداوله بأقل من 96 مقابل الدولار قبل وقت قصير من الساعة 8 صباحًا بتوقيت لندن.

الصين تخفض أسعار الفائدة

 

 اسعار الفائدة، خفضت الصين على نحو غير متوقع أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء فيما نما الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في يوليو دون التوقعات، مما يشير إلى ضرورة تكثيف صانعي السياسة تدابير الدعم لتعزيز الانتعاش المتعثر.

وقال بنك الشعب الصيني إنه خفض سعر الفائدة على قروض قيمتها 401 مليار يوان (55.25 مليار دولار) ضمن تسهيل إقراض متوسط الأجل مدته عام واحد لبعض المؤسسات المالية 15 نقطة أساس إلى 2.50 بالمئة من 2.65 سابقا.

وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 26 مراقبا للسوق هذا الأسبوع، توقع 20 مشاركا أن يترك البنك المركزي معدل الفائدة دون تغيير، مقابل ستة توقعوا انخفاضها هامشيا.

وقال البنك المركزي في بيان على الإنترنت إنه ضخ أيضا 204 مليارات يوان من خلال إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام مع خفض تكاليف الاقتراض عشر نقاط أساس إلى 1.80 بالمئة من 1.90 سابقا.

وكان بنك الشعب الصيني خفض أسعار الفائدة الرئيسية في يونيو لدعم الاقتصاد، لكن البيانات تأتي ضعيفة بشكل متزايد منذ ذلك الحين.

 

 الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (أعلى مستوى لها ) 

 

 اسعار الفائدة، وكان قرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزي) رفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع الاخير، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 2002 أي منذ 22 عامًا، وذلك بعد تثبيتها خلال الاجتماع الأخير فى يونيو الماضى فى استجابة للبيانات التى أظهرت تباطؤا فى معدل التضخم.

و كانت قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى رفع معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهى الزيادة الـ11 منذ مارس 2022.

وكان مسئولون فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى رجحوا، خلال اجتماعهم الشهر الماضي، زيادة الفائدة مرتين هذا العام، إذ جاءت هذه التخمينات محبطة للأسواق بعد أن كانت تتوقع توقف "الفيدرالي" عن سياسته النقدية المتشددة وبخاصة عقب اتخاذ قرار التثبيت فى يونيو الماضي.

 

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