تراجع التضخم في دبي 1% خلال يوليو 2023

تراجع معدل التضخم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في شهر يوليو إلى 1% مقارنة بـ 2% في يونيو الماضي ليستمر في التراجع للشهر الخامس على التوالي.

أسعار مجموعة السكن والوقود

وارتفعت أسعار مجموعة السكن والوقود والمياه والكهرباء والغاز -التي تمثل نحو 41% من وزن مؤشر التضخم- بنسبة 6% في أعلى معدل خلال العام الجاري إضافة إلى ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 3.2%.

تراجع أسعار النقل

وقابل هذه الارتفاعات في الأسعار تراجعًا في أسعار النقل بنسبة 19.7%.

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وحددت هيئة الإحصاء في دبي عام 2021 كسنة أساس لاحتساب معدلات التضخم.

إمارة دبي، فيتو

أغلى مناطق العالم في العقارات

وفي سياق آخر، تشتهر إمارة دبي بأنها من أغلى مناطق العالم في العقارات، نظرا لازدهار الاستثمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما جعلها وجهة لكل المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

سوق العقارات في دبي

وفي إطار ذلك سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم صفقات بيع لـ 4 شقق بقيمة إجمالية فاقت 242 مليون درهم، تصدرتها صفقة بيع شقة بقيمة 65.7 مليون درهم في مشروع برج كومو ريزندسز الذي تطوره شركة نخيل في نخلة جميرا.

وبيع شقتين بذات المشروع الأولى بقيمة 59.3 مليون درهم والثانية بقيمة 53.6 مليون درهم، فيما سجل مشروع بولغاري لايتهاوس بيع شقة بقيمة 63.7 مليون درهم.

وسجلت دائرة الأراضي في دبي، اليوم صفقة بيع لأرض مساحتها 241377 قدم مربع في منطقة عود ميثاء بقيمة 350 مليون درهم.