لحظة اقتحام سيدة صالون حلاقة بسيارتها (فيديو)

فقدت سائقة مسنة السيطرة على سيارتها، مما أدى إلى اصطدامها بصالون حلاقة في ولاية أريزونا الأمريكية، وهذا ما وثقته كاميرات المراقبة.

ويظهر الفيديو سيارة من نوع "لكزس" وهي تتخطى حافة ساحة انتظار السيارات، وتتجه مباشرة نحو النافذة الأمامية لأحد الصالونات، قبل أن تتوقف في منطقة الاستقبال.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الفيديو الذي أظهر عددا من العاملين في الموقع والزبائن الذي تفاجئوا باقتحام السيارة لصالون الحلاقة.

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وقالت الصحيفة البريطانية، إن السائقة تعرضت لإصابات طفيفة ورضوض في منطقة الساق، بينما لم يصب أحد من الزبائن أو ممن كانوا في الصالون بأي أذى.

وأعربت آشلي أبتون مالكة الصالون الذي اقتحمته السيارة عن صدمتها مما حدث، قائلة إنها كانت ميتة لا محالة لو كانت واقفة في موقع آخر.

وكانت أبتون تقص شعر أحد العملاء قبل الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السبت عندما انهار الجدار أمامها مباشرة بسبب تأثير اصطدام السيارة.

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