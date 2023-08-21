الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

لحظة اقتحام سيدة صالون حلاقة بسيارتها (فيديو)

صالون حلاقة، فيتو
صالون حلاقة، فيتو

فقدت سائقة مسنة السيطرة على سيارتها، مما أدى إلى اصطدامها بصالون حلاقة في ولاية أريزونا الأمريكية، وهذا ما وثقته كاميرات المراقبة.

ويظهر الفيديو سيارة من نوع "لكزس" وهي تتخطى حافة ساحة انتظار السيارات، وتتجه مباشرة نحو النافذة الأمامية لأحد الصالونات، قبل أن تتوقف في منطقة الاستقبال.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الفيديو الذي أظهر عددا من العاملين في الموقع والزبائن الذي تفاجئوا باقتحام السيارة لصالون الحلاقة.

Advertisements

وقالت الصحيفة البريطانية، إن السائقة تعرضت لإصابات طفيفة ورضوض في منطقة الساق، بينما لم يصب أحد من الزبائن أو ممن كانوا في الصالون بأي أذى.

وأعربت آشلي أبتون مالكة الصالون الذي اقتحمته السيارة عن صدمتها مما حدث، قائلة إنها كانت ميتة لا محالة لو كانت واقفة في موقع آخر.

وكانت أبتون تقص شعر أحد العملاء قبل الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السبت عندما انهار الجدار أمامها مباشرة بسبب تأثير اصطدام السيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صالون الحلاقة ساحة انتظار السيارات كاميرات المراقب ديلي ميل اريزونا

مواد متعلقة

الإعصار هيلاري يتحرك نحو المكسيك وجنوب غربي أمريكا، وإلغاء مئات الرحلات

وصول سفيرة أمريكا الجديدة إلى النيجر دون تقديم أوراق اعتمادها

مقتل وإصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية

الأكثر قراءة

الأهلي ينهي صفقة سوزا لتدعيم هجومه

عدد سنوات الدراسة بكلية الطب في الجامعات المصرية بعد التعديلات الجديدة

مش ثري عربي، حفل زفاف لعروسين يثير الجدل في الشرقية (فيديو وصور)

أسعار العدس اليوم الإثنين 21-8-2023 في الأسواق

لحظة اقتحام سيدة صالون حلاقة بسيارتها (فيديو)

بريتني سبيرز عارية في أول ظهور بعد طلاقها

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوريات الأوروبية والبطولة العربية لليد

"لوسي السفاحة" تصدم أهالي ضحاياها من جديد

Advertisements

منوعات

المزيد

"لوسي السفاحة" تصدم أهالي ضحاياها من جديد

تبرعات سخية من إيلون ماسك لخصوبة الرجال

مصرع وإصابة 43 من مشجعي ناد برازيلي في حادث سير

انتقادات لاذعة لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب سلوكه مع لاعبة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجبس اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المصري

أسعار العدس اليوم الإثنين 21-8-2023 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 21-8-2023 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

المساحات المناسبة لتركيب أجهزة التكييف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 21 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 21 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 21 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية