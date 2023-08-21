شفاعتك يا أم النور.. آلاف الأقباط يحتشدون لإشعال الشموع في احتفالات دير درنكة بأسيوط (صور)

يواصل مئات الآلاف من الأقباط في التوافد على دير السيدة العذراء بجبل درنكة بمحافظة أسيوط للمشاركة في احتفالات الليلة الأخيرة لمولد السيدة العذراء بدرنكة في ذكرى لجوء العائلة المقدسة إليها هربا من عذاب هيرودوس والذي استمر لمدة 15 يوم ككل عام بدءا من 7 أغسطس إلى 21 من الشهر الجاري وهي فترة لجوء العائلة للدير.

رحلة مسار العائلة المقدسة

ويحرص الآلاف من الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية وعدد من دول العالم كأثيوبيا وجنوب أفريقيا وألمانيا على الإقامة في دير درنكة طوال فترة الاحتفالات بصوم العذراء مريم، للتبارك بالإقامة بالدير ونيل البركة والمشاركة في صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم، في ذلك المكان الذي شهد احتماء العائلة المقدسة بداخله أثناء هروبها من فلسطين إلى مصر من بطش الملك هِيرودُس الذي كان يسعى لقتل السيد المسيح ليكون أهم نقاط رحلة مسار العائلة المقدسة.

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احتفالات دير درنكة

وما بين "شفاعتك يا أم النور وبركتك يا عدرا "شهدت ساحات الدير إقبال كبير وحشد من الزوار والمحتفلين على إشعال الشموع أمام أيقونات وصور السيدة العذراء للتبرك بها وطلب شفاعتها ومحبتها فيما أقام الزوار الصلوات في كنائس الدير وخاصة كنيسة المغارة التي احتمت فيها العائلة المقدسة وكانت ملاذها الأخير قبل رحلة العودة إلى فلسطين.

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ويشارك الآلاف من زوار دير درنكة بأسيوط، يوميا، في زفة الأيقونة حاملين صورة العذراء في دورة كاملة تجوب ساحات الدير التي َيترأسها الأنبا يؤانس، وذلك ضمن احتفالات التي بدأت في 7 من أغسطس الجاري واستمرت 15 يوما هي فترة لجوء العائلة المقدسة واتخاذها من جبل درنكة في أسيوط ملاذا لها.

زفة الأيقونة



ومن المقرر أن تبدأ احتفالات الزوار في الليلة الأخيرة بالقداس الإلهي والصلوات والمشاركة في زفة العذراء أو دورة أيقونة صورة العذراء مريم التي تصاحبها زغاريد السيدات ويلتف حولها الآلاف من الزوار، متجولين من مغارة لأخرى وخلفها العشرات من القساوسة والشمامسة رافعين الصلبان.

وفي ذات السياق أوضح الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها أن الدير أنهى استعداداته لاستقبال زوار ومحبي السيدة العذراء في الليلة الختامية من الاحتفالات، منوها إلى الدفع بسيارات إضافية لنقل الوفود والزوار من أسفل الدير إلى أعلاه وحتى المصعد الكهربائي فضلا عن وجود الأسانسيرات البانورامية التي تكشف جمال الدير وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الإعاقة لتسهيل الزيارة ووجود فرق تأمين وقوات شرطة متفرقة لتأمين الاحتفالات ومنع الانتقال بالسيارات الخاصة داخل الدير لتلاشي التزاحم والتدافع بين الزوار.

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