يحملون صورة العذراء، استمرار توافد الأقباط على دير درنكة بأسيوط (فيديو )

شهد دير السيدة العذراء بجبل درنكة بمحافظة أسيوط، استمرار توافد آلاف الأقباط، للمشاركة في احتفالات مولد السيدة العذراء بدرنكة، بالتزامن ذكرى لجوء العائلة المقدسة إليها هربا من عذاب هيرودوس، والذي يستمر لمدة 15 يوما كل عام بدءا من 7 أغسطس إلي 21 من الشهر الجاري.

حاملين صورة العذراء



وشارك الآلاف من زوار دير درنكة بأسيوط، منذ قليل، في زفة الأيقونة حاملين صورة العذراء مرحبا طالبين شفاعتها في دورة كاملة تجوب ساحات الدير َيترأسها الأنبا يؤانس، وذلك ضمن احتفالات مولد السيدة العذراء الذي بدأ في 7 من أغسطس الجاري ويستمر 15 يوما هي فترة لجوء العائلة المقدسة واتخاذها من جبل درنكة في أسيوط ملاذا لها.

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زفة الأيقونة



وبدأت احتفالات الزوار من أقباط ومسلمين بزفة العذراء أو دورة أيقونة صورة العذراء مريم وسط تصفيق حاد، وزغاريد السيدات التي تعالت في جميع أرجاء الدير، والتف الآلاف من الزوار حول الدورة، متجولين من مغارة لأخرى وخلفها العشرات من القساوسة والشمامسة رافعين الصلبان وترأسها الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها ومطران الكاتدرائية الزفة.

وأوضح الأنبا يؤانس أسقف أسيوط أن الدير أنهى استعداداته لاستقبال زوار ومحبي السيدة العذراء في الليلة الختامية من الاحتفالات، منوها إلى الدفع بسيارات إضافية لنقل الوفود والزوار من أسفل الدير إلى أعلاه فضلا عن وجود الأسانسيرات والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الإعاقة لتسهيل الزيارة

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