الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

بالزغاريد والصلبان.. الآلاف يشاركون في زفة السيدة العذراء بدير درنكة (فيديو)

احتفالات دير درنكة
احتفالات دير درنكة بأسيوط، فيتو

شارك الآلاف من زوار دير درنكة بأسيوط، منذ قليل، في زفة أيقونة السيدة العذراء، وذلك ضمن احتفالات مولد السيدة العذراء الذي بدأ في 7 من أغسطس الجاري ومن المقرر أن يستمر 15 يوما هي فترة لجوء العائلة المقدسة واتخاذها من جبل درنكة في أسيوط ملاذا لها.

زفة أيقونة السيدة العذراء 

 

وبدأت احتفالات الزوار من أقباط ومسلمين بزفة العذراء أو دورة أيقونة صورة العذراء مريم وسط تصفيق حاد، وزغاريد السيدات التي تعالت في جميع أرجاء الدير، والتف الآلاف من الزوار حول الدورة ، متجولين من مغارة لأخرى وخلفها العشرات من القساوسة والشمامسة رافعين الصلبان وترأسها الأنبا يؤأنس أسقف أسيوط وتوابعها ومطران الكاتدرائية الزفة.

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تأمين احتفالات مولد العذراء بدرنكة 

 

في هذا السياق، أعرب الأنبا يوأنس عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسيوط اللواء عصام سعد وقيادات المحافظة أسيوط لما بذلوه من جهد طوال فترة الاحتفالات لتأمين الزوار وتسهيل الانتقالات، مؤكدًا على مجهودات المحافظة المبذولة لتنمية وتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بأسيوط ووضع المحافظة على الخريطة السياحية العالمية، مشيرًا إلى تميز المحافظة بمقومات جذب سياحية كثيرة تجذب السياح إليها من شتى بقاع العالم من ضمنها محطتين من محطات رحلة العائلة المقدسة خلال زيارتها للأراضي المقدسة بمصر كدير درنكة والدير المحرق.

 

سفراء الاتحاد الأوروبي يزورون دير العذراء مريم بجبل درنكة في أسيوط

بدء تشغيل وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرية دير درنكة ودرنكة بأسيوط

 

وأوضح أسقف أسيوط أن الدير أنهى استعداداته لاستقبال زوار ومحبي السيدة العذراء في الليلة الختامية الأسبوع المقبل من الاحتفالات، منوها إلى الدفع بسيارات إضافية لنقل الوفود والزوار من أسفل الدير إلى أعلاه فضلا عن وجود الأسانسيرات والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الإعاقة لتسهيل الزيارة.

 

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