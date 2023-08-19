اهرب إلى مصر، مغارة درنكة أيقونة مسار العائلة المقدسة (فيديو)
"قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر" هذا ما ورد في إنجيل "متى " بعدما ظهر الملاك لـ يوسف النجار في الحلم عقب ميلاد السيد المسيح عليه السلام لتكون بداية رحلة العائلة المقدسة إلى مصر هربًا من ملك اليهود ومذبحته لجميع الأطفال الرضع فكانت تلك الإشارة لتكون مصر ملاذًا للعائلة المقدسة تحتمي بها في رحلتها من فلسطين في 22 مكان انتهت بمغارة جبل درنكة بأسيوط.
مغارة درنكة أيقونة مسار العائلة المقدسة
وتناولت فيتو في التقرير التالي كل المعلومات عن مغارة دير درنكة أيقونة مسار العائلة المقدسة في مصر التي لجأت إليها العائلة خلال محطتها الأخيرة في رحلتها وخاصة بعد الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير.
ويستمر الآلاف من الأقباط في التوافد على دير السيدة العذراء بجبل درنكة بمحافظة أسيوط للمشاركة في احتفالات مولد السيدة العذراء بدرنكة في ذكرى لجوء العائلة المقدسة إليها هربا من عذاب هيرودوس والذي يستمر لمدة 15 يومًا كل عام بدءا من 7 أغسطس الي 21 للتبرك بها والصلاة وإشعال الشموع والنذور والذبح.
دير درنكة أعلى جبل أسيوط
ويقع دير السيدة العذراء بالجبل الغربى لمدينة أسيوط، فيتو بقرية درنكة وعلى ارتفاع مائة متر من سطح الأرض، ويبعد عن مدينة أسيوط ما يقرب عشرة كيلومترات ويتبع مركز أسيوط إداريًّا.
ويعد دير درنكة أحد أهم المزارات مزارا السياحية بمحافظة أسيوط ووجهة لملايين من الأقباط والمسلمين في صعيد مصر ويتوافد عليه ما يقرب من 2 مليون زائر سنويًّا، من مصر وخارجها لما له من مكانة عظيمة لدى الأقباط في رحلة العائلة المقدسة ومؤخرا خضع الدير لعدة تجديدات منذ أن تولى الأنبا يؤانس كرسي إيبارشية أسيوط ورغم الكثير من الاعتراضات خوفا من إزالة روح الدير أثناء التجديد أو القضاء على ملامح المغارة كما كان يصر الأنبا ميخائيل مطران أسيوط السابق الا أنه أصر على التجديدات وخاصة أن المغارة ضيقة وتحتاج تكييف مركزي.
مغارة درنكة مقصد الحجاج المسيحيين
أكد المهندس محسن بديع وهو المسؤول عن الإنشاءات وأعمال التطوير القائمة في الدير أن مغارة دير درنكة وصلت من أهميتها إلى اعتبارها أهم نقطة في مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر خاصة بعدما تم اعتمادها من بابا الفاتيكان كأيقونة لرحلة العائلة بمصر وكعبة يحج إليها المسيحيون من جميع أنحاء العالم ولكونها نقطة الاستقرار الحقيقية والأمان فكانت نهاية الرحلة وبداية العودة إلى أرض فلسطين.
درنكة نهاية الرحلة وبداية العودة
ويعود تاريخ المغارة الى أكثر من 4500 عام منها 2500 عام قبل الميلاد حيث كانت تلك المغارة الفرعونية ملجأ قام الفراعنة بتفريغه من الداخل ليكون ملاذا ومختبأ لهم أيام الفيضانات لعلوه فوق الجبل ثم أتت العائلة المقدسة اليه أثناء رحلتها لمصر واختبأت به الوقت من 7 من أغسطس وكانت آخر نقطة تمكث فيها السيدة العذراء والمسيح ويوسف النجار وتصل مساحة المغارة إلى 1000 متر وتبعد 10 أمتار أعلى سطح الأرض في قلب الجبل ثم في القرن الرابع الهجري تحولت المغارة إلى دير بعدما لجأ إليها العديد من الرهبان في حركة الرهبنة.
تضم المغارة كنيسة وعدد من المجسمات التي تحاكي حياة العائلة داخلها وبعض الأحجار والمخطوطات الأثرية التي جلبتها العائلة المقدسة معها.
تم الانتهاء من أعمال تطوير المغارة والدير بالكامل والطرق المؤدية للدير بما يقرب من 50 مليون جنيه وخاصة بعدما أكد الأنبا يؤانس أن المغارة يتوافد عليها الملايين سنويًّا وفي فصل الصيف ووسط شهر أغسطس أيام المولد وخلال الاحتفالات يصعب التنفس خاصة مع الأطفال وكبار السن وبالفعل تم عمل عدة أنظمة للتهوية بها.
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