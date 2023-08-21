بعد إجلاء 30 ألف شخص، استمرار اشتعال حرائق كندا

حرائق كندا، اندمج حريقان هائلان وسريعا التمدد خلال الليل في غرب كندا حيث تهدد النيران مئات المنازل وتستمر عمليات الإجلاء في مقاطعة كولومبيا البريطانية، حسبما أفاد مسئولون الأحد.

تمتدّ النيران في منطقة شاسواب على بعد 500 كيلومتر شمال شرق فانكوفر، على أكثر من 41 ألف هكتار، وفق جهاز الإطفاء في المقاطعة.

وقال جهاز الإطفاء في كولومبيا البريطانية على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) "يعمل عناصر الإطفاء على وقف تقدّم النيران نحو المباني في المناطق التي تواصل التقدّم فيها في الغابات والمروج".

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وتذكي الرياح الشمالية النيران التي دمّرت العديد من المباني في منطقة يرتادها السياح.

ولا يزال يلفّ مدينة كيلونا، التي يسكنها نحو 150 ألف شخص والبعيدة نحو 150 كيلومترًا جنوب شوسواب، دخان كثيف ذو رائحة قوية ويمكن رؤيته على بعد أكثر من مئة كيلومتر حول المدينة، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.



ومساء السبت، قالت ماري هيكس (29 عامًا) التي أتت من مونتريال لزيارة صديقتها في حيّ غلينمور في كيلونا "تمضية الأسبوع مع هذا الهواء كانت أمرا مروعًا".

وأُلغيت رحلة عودتها فيما لا يزال مطار كيلونا مغلقًا الأحد لدعم جهود طائرات مكافحة الحرائق.

حرائق كندا

أجلت السلطات الكندية ما يقرب من 30 ألف شخص وإخلاء منازلهم في مقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا، وفق ما أفاد مسئولون إقليميون، مع اقتراب حريق غابات هائل من مدينة كيلونا.

وقال بوين ما وزير إدارة الطوارئ في المقاطعة "الوضع متحرك للغاية والأرقام تتغير طوال الوقت، ولكن الآن نحن نتحدث عن أوامر إخلاء لنحو 30 ألف شخص إضافة إلى وضع 36 ألف شخص في حالة تأهب للإخلاء".

عمليات الإجلاء بعد الرياح السريعة



تسببت حرائق الغابات بالقرب من مدينة كيلونا في مقاطعة بريتش كولومبيا غرب كندا في تدمير عدد كبير من المنازل مع إصدار الحكومة المحلية أمرًا بالإجلاء الجماعي.

ويستعد المسئولون في مقاطعة بريتش كولومبيا بغرب كندا، حيث يشتعل حوالي 370 حريقًا، لمزيد من عمليات الإجلاء بعد الرياح السريعة المتوقعة في الأيام المقبلة.

وقال جيسون برولوند رئيس مكافحة الحرائق في وست كيلونا - في مؤتمر صحفي أمس- "كافحنا الليلة الماضية بشدة لحماية مجتمعنا وصدر أمر الإخلاء في مدينة كيلونا الغربية، التي كانت مهددة بنيران مختلفة".

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