الأحد 20 أغسطس 2023
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خارج الحدود

حرائق الغابات في كندا تجبر 30 ألف شخص بإخلاء منازلهم و36 ألف آخرين في حالة تأهب

حرائق الغابات في
حرائق الغابات في كندا، فيتو

حرائق كندا، أجلت السلطات الكندية ما يقرب من  30 ألف شخص وإخلاء منازلهم في مقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا، وفق ما أفاد مسئولون إقليميون أمس السبت، مع اقتراب حريق غابات هائل من مدينة كيلونا.

وقال بوين ما وزير إدارة الطوارئ في المقاطعة "الوضع متحرك للغاية والأرقام تتغير طوال الوقت، ولكن الآن نحن نتحدث عن أوامر إخلاء لنحو 30 ألف شخص إضافة إلى وضع 36 ألف شخص في حالة تأهب للإخلاء".

عمليات الإجلاء بعد الرياح السريعة

تسببت حرائق الغابات بالقرب من مدينة كيلونا في مقاطعة  بريتش كولومبيا غرب كندا في تدمير عدد كبير من المنازل مع إصدار الحكومة المحلية أمرًا بالإجلاء الجماعي.

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ويستعد المسئولون في مقاطعة بريتش كولومبيا بغرب كندا، حيث يشتعل حوالي 370 حريقًا، لمزيد من عمليات الإجلاء بعد الرياح السريعة المتوقعة في الأيام المقبلة.

 

وقال جيسون برولوند رئيس مكافحة الحرائق في وست كيلونا - في مؤتمر صحفي أمس- "كافحنا الليلة الماضية بشدة لحماية مجتمعنا وصدر أمر الإخلاء في مدينة كيلونا الغربية، التي كانت مهددة بنيران مختلفة".

حالة الطوارئ الإقليمية


يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء بالمقاطعة ديفيد إيبي حالة الطوارئ الإقليمية، ودعا سكان المقاطعة إلى البقاء في حالة تأهب والاستماع إلى المسئولين المحليين واتباع أوامر الإخلاء.

 

أمر الإخلاء في بريتش


ووفقًا لوزير إدارة الطوارئ بوين ما، فإن عدد الأشخاص الخاضعين لأمر الإخلاء في بريتش كولومبيا ارتفع من 4500 إلى 15 ألف شخص، وهناك 20 ألف شخص آخرين في حالة تأهب للإخلاء.

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السلطات الكندية مدينة كيلونا حريق غابات حالة تأهب مقاطعة بريتش كولومبيا غرب كندا حرائق كندا

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