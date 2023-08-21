الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

بمشاركة 55 شركة، اليوم الثاني لملتقى توظيف "حياة كريمة" بالقليوبية يوفر 7 آلاف فرصة عمل

ملتقى توظيف بالقليوبية،
ملتقى توظيف بالقليوبية، فيتو

تستمر اليوم الاثنين فعاليات اليوم الثاني لملتقى توظيف القليوبية، برعاية مؤسسة "حياة كريمة"، لتوفير فرص العمل لجميع المؤهلات والتخصصات، الذي افتتحه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أمس الأحد. 

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ملتقى “حياة كريمة” لتوظيف الشباب

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتنسيق مع مبادرة "حياة كريمة"، قد نظمت ورشًا تدريبية من خلال برنامج "طور وغير"، الذي يوفر التدريب قبل التوظيف للشباب، باعتباره الأساس للقبول في أي وظيفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، على هامش ملتقى التوظيف المقرر انعقاده بأحد فنادق بنها، لشركات القطاع الخاص من خلال مبادرة "توظيف مصر".

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم توفير تدريبات متخصصة لأبناء محافظة القليوبية في مكانين، وذلك بقاعة مديرية الشباب والرياضة بنها، وقاعة تحيا مصر بجوار كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها على مدار 3 أيام، وتشمل تدريب تكنولوجي للتعرف على أهم البرامج اللازمة للتوظيف، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، وما الوظائف المستقبلية؟، وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل، وكذلك كيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض.

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مهارات التسويق الشخصي

كما يشمل التدريب، التعرف على مهارات التسويق الشخصي، وعرض الإمكانيات العملية والعلمية بطريقة صحيحة، وأهم مهارات العرض الجيد والسمات المميزة لكل عارض.

وشهد التدريب، الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، فيما أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى اهتمام ورعاية وزارة الشباب والرياضة، وفقًا لاستراتيجيتها بتأهيل الشباب لسوق العمل، ورؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاستثمار في البشر، والدعم الكامل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لأنشطة وفعاليات وزارة الشباب والرياضة.

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الشباب والرياضة بالقليوبية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها برنامج طور وغير مبادرة حياة كريمة

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