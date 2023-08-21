حريق هائل بمصنع في الصف.. والحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات إطفاء
نشب حريق هائل داخل مصنع بمنطقة عرب ساعد بمدينة الصف، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.
حريق هائل داخل مصنع بمنطقة عرب أبو ساعد
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حريق هائل داخل مصنع بمنطقة عرب أبو ساعد بنطاق دائرة قسم شرطة الصف.
ودفعت الحماية المدنية بـ 10 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمكان الحريق، وحاصرت كرات اللهب.
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