الإثنين 21 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

الصحة: الإفراط في الملح، يسرع إصابتك بهذا المرض

الملح الأبيض، فيتو
الملح الأبيض، فيتو

وجه الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب نصائح للحماية من أمراض الشرايين التاجية خاصة أن أمراض القلب والشرايين التاجية يمكن لأي إنسان أن يتعرض للإصابة بها.

 

ممارسة رياضة المشي

وأوضح استشاري أمراض القلب في فيديو توعوي علي الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ضرورة تغيير نمط السلوك في الحياة وممارسة الرياضة وليس شرطا الذهاب للنادي بل يمكن ممارسة رياضة المشي مهرولا تساعد في الحركة البدنية للجسم من ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة يوميا.

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ونصح بتجنب تناول الأكلات الدسمة وزيادة تناول الخضراوات والفاكهة والبعد عن الدهون المشبعة واللحوم المصنعة.

الإفراط في تناول الملح خطر شديد

وأكد أن الإفراط في تناول الملح خطر شديد حيث يسرع من الإصابة بارتفاع ضغط الدم في مرحلة عمرية مبكرة وكذلك الإفراط من تناول السكر يسبب الإصابة بمرض السكر.

فئات يجب عليها المتابعة مع طبيب القلب

كان الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب، قد أوضح وجود عدد من الفئات يجب عليها المتابعة الدورية مع طبيب أمراض القلب، منهم:
١- المتعافون من الأزمات القلبية.
٢-المتعافون من جراحات القلب. 
٣- من أجرى قسطرة قلبية وتركيب دعامات طبية في شرايين القلب المختلفة. 

هؤلاء يجب عليهم المتابعة الدورية مع طبيب أمراض قلب 

وأوضح استشاري أمراض القلب أن هؤلاء يجب عليهم المتابعة الدورية  خاصة في أول ٦ أشهر من الخروج من المستشفى أو انتهاء الإجراء الطبي.

وتابع حديثه بأنهم يجب عليهم التأكد من تناول الأدوية في مواعيدها وضبط معدل السكر في الدم وضغط الدم ونسبة الكوليسترول في الدم وعدم وجود مشكلات في القلب أو الدعامة التي تم تركيبها.

وأكد الدكتور باسم ظريف أنه بعد مرور ٦ أشهر تقل فترات المتابعة وتقليل عدد المرات زيارة الطبيب.

وأوضح أنه يجب توجيه النصائح لمرضى القلب بمواعيد المتابعة ومتى يمكن تكرار إجراء التحاليل الطبية المطلوبة منهم.

الشباب في المرحلة العمرية من ٢٠ إلى ٣٠ سنة 

وأكد أن الشباب في المرحلة العمرية من ٢٠ إلى ٣٠ سنة يجب عليهم متابعة معدل الضغط والسكر والكوليسترول، والتأكد من حاجتهم إلى متابعة مع طبيب أمراض قلب من عدمه حتى لا يتعرض للإصابة بالأزمة القلبية فجأة بدون اكتشاف مبكر لها.

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ارتفاع ضغط الدم الإفراط في تناول الملح الإصابة بمرض السكر الشرايين التاجية أمراض القلب والشرايين بارتفاع ضغط الدم المعهد القومي للقلب وزارة الصحة الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب

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