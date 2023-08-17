الخميس 17 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

لمرضى القلب، 5 أعراض عند ظهورها يجب استشارة الطبيب

مرضي القلب،فيتو
مرضي القلب،فيتو

كشفت هيئة الدواء المصرية عن وجود عدد من الأعراض يجب عند ظهورها اللجوء إلى الطبيب لمرضى القلب بعد إجراء القسطرة القلبية وتركيب الدعامات.

وتشمل تلك الأعراض:

١- الشعور بوجود كتلة صلبة مكان الجرح.

٢- تورم أو إحمرار مكان الجرح.

٣- الشعور بألم شديد في الصدر أو مكان الجرح.

٤- ارتفاع درجة الحرارة.

٥- وجود نزيف شديد من مكان الجرح.

أعراض نقص تدفق الدم 

وأكدت هيئة الدواء المصرية على ضرورة الانتباه إلى الأعراض المبكرة التي يسببها نقص تدفق الدم، مثل:
١-  ألم الصدر الذبحة الصدرية

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٢-  ألم الساق أو الذراع أو الإحساس بالتنميل؛ لأن التشخيص المبكر يساعد على إيقاف تفاقم تصلب الشرايين

وأشارت هيئة الدواء المصرية أن الانتباه لتلك الاعراض يساعد في منع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وضرورة استشارة الطبيب.

كان قد كشف الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب عن وجود عدد من الفئات يجب عليها المتابعة الدورية مع طبيب أمراض القلب  منهم:
١- المتعافون من الأزمات القلبية
٢-المتعافون من جراحات القلب 
٣- من أجرى قسطرة قلبية وتركيب دعامات طبية في شرايين القلب المختلفة 

هؤلاء يجب عليهم المتابعة الدورية مع طبيب أمراض قلب 

وأوضح استشاري أمراض القلب في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن هؤلاء يجب عليهم المتابعة الدورية  خاصة في أول ٦ شهور من الخروج من المستشفي أو انتهاء الإجراء الطبي.

وتابع حديثه بأنهم يجب عليهم التأكد من تناول الأدوية في مواعيدها وضبط معدل السكر في الدم وضغط الدم ونسبة الكوليسترول في الدم وعدم وجود مشكلات في القلب أو الدعامة التي تم تركيبها

وأكد الدكتور باسم ظريف أنه بعد مرور ٦ شهور تقل فترات المتابعة وتقليل عدد المرات زيارة الطبيب

وأوضح أنه يجب توجيه النصائح لمرضى القلب بمواعيد المتابعة ومتى يمكن تكرار إجراء  التحاليل الطبية المطلوبة منهم.

الشباب في المرحلة العمرية من ٢٠ إلى ٣٠ سنة 

وأكد أن الشباب في المرحلة العمرية من ٢٠ إلى ٣٠ سنة يجب عليهم متابعة معدل الضغط والسكر والكوليسترول والتأكد من حاجتهم إلى متابعة مع طبيب أمراض قلب من عدمه حتى لا يتعرض للإصابة بالأزمة القلبية فجأة بدون اكتشاف مبكر لها

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