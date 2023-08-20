زد يعلن رسميا تعاقده مع شادي حسين لمدة 3 سنوات

أعلن نادي زد، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميا مع شادي حسين مهاجم النادي الأهلي لمدة 3 سنوات قادمة، في إطار تدعيم الفريق استعدادًا للمشاركة في الدوري الممتاز بالموسم الجديد 2023-2024.

وشارك شادي حسين في الموسم الماضي مع الأهلي في عدد قليل من المباريات، وسجل هدفا وحيدا في الدوري الممتاز في شباك الإسماعيلي.

وضم نادي زد مصطفى سعد ميسي قادما من الأهلي لمدة خمس مواسم، ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

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وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وأيضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وعبد الله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة وإسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب ومصطفى فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الأهلي ومحمد أشرف لاعب الأهلي لموسمين علي سبيل الإعارة وحمدي ياسر بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الأهلي، وأيضا أحمد سيد عبد النبي قادما من الأهلي لمدة خمس سنوات وأحمد عاطف لاعب بيراميدز الذي انضم لمدة موسم علي سبيل الاعارة ومصطفى زيكو من حرس الحدود.