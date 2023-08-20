الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

رسميا، زد يضم مصطفى سعد ميسي قادما من الأهلي لمدة خمس سنوات

مصطفي سعد ميسي، فيتو
مصطفي سعد ميسي، فيتو

أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد مصطفى سعد ميسي قادما من الأهلي لمدة خمس مواسم، ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وأيضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وأيضا عبد الله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة وإسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب ومصطفى فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الأهلي ومحمد أشرف لاعب الأهلي لموسمين علي سبيل الإعارة وحمدي ياسر بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الأهلي، وأيضا أحمد سيد عبد النبي قادما من الأهلي لمدة خمس سنوات وأحمد عاطف لاعب بيراميدز الذي انضم لمدة موسم علي سبيل الاعارة  ومصطفى زيكو من حرس الحدود.

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فيما أعلن نادي زد، عن التعاقد رسميا مع مصطفى زيكو جناح ومهاجم فريق حرس الحدود، ضمن تدعيمات الفريق استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز بالموسم الجديد 2023-2024.

ويعد مصطفى زيكو أحد أبرز اللاعبين في بطولة الدوري الممتاز في الموسم الماضي، وأكثر لاعب فاز بجائزة رجل المباراة في الدوري، وهو هداف فريق حرس الحدود بالدوري الممتاز في الموسم المنقضي على الرغم من هبوط فريقه لدوري القسم الثاني.

 

 

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نادي زد أرناوفي مومبولي أحمد سيد عبد النبي بيراميدز

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