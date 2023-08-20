أخبار الاقتصاد اليوم.. حجم صادرات مصر من الألبان فى أول 5 شهور من 2023.. وشروط القرض الشخصي في بنك القاهرة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

شروط القرض الشخصي للموظفين من بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة لعملائه العديد من الخدمات ولعل أبرزها القرض الشخصي بشروط ومستندات محددة لإتمام عملية التمويل.

وتشمل قائمة الشروط الخاصة بتمويل بنك القاهرة القرض الشخصي للموظفين ما يلي:

شروط قرض بنك القاهرة للموظفين

يجب ألا يقل عمر المتقدم لطلب القرن الشخصي عن سن الـ 21 عاما.

أن يكون الحد الأدنى من الدخل الشهري للفرد 300 جنيه شهريا.

الحد الأقصى للتمويل هو مبلغ 350 ألف جنيه، على أن تكون فترة السداد تتراوح بين 6 أشهر إلى 84 شهر.

الشروط التي يجب توافرها فى موظفي القطاع الخاص

لا يتم تقديم القرض للأفراد الذين يقل عمرهم عن 21 عاما.

الحد الاقصى للتمويل الشخصي هو 750 ألف جنيه، على أن يتم السداد على فترة تتراوح بين 6 أشهر والـ 84 شهرا.

يجب ألا يقل الدخل الشهري للفرد عن ألف جنيه شهريا.

Advertisements

مصلحة الجمارك تستقبل وفدا رفيعا من السفارة النمساوية بالقاهرة

استقبل أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، وفدا رفيعا من السفارة النمساوية بالقاهرة.

وضم الوفد كل من جورج كرين، المستشار التجاري لسفارة النمسا، وهبة رفعت المدير التجارى، مايكل بفايفر مساعد المستشار التجارى.

وناقش الاجتماع التسهيلات المقدمة من المصلحة لمجتمع الأعمال من المصدرين بدولة النمسا، وايضا الرد على استفسارات الوفد الخاصة بالفاتورة الالكترونية ومتطلبات التكامل مع منظومة نافذة ومعرفة كافة الإجراءات الجمركية للعمل على سرعة الإفراج الجمركي عن الرسائل النمساوية الواردة إلى جمهورية مصر العربية.

8 مليارات و497 مليون دولار صادرات مصر من الألبان فى أول 5 شهور من 2023

كشفت نتائج نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر مايو 2023، عن تراجع صادرات مصر من الألبان ومنتجاتها خلال الـ 5 شهور الأولى من العام الحالي خلال الفترة من “يناير - فبراير- مارس- أبريل - مايو”.

صادرات مصر من الألبان خلال ال 5 شهور من عام 2023

وبلغت صادرات مصر من الالبان 8 مليار و497 مليونًا و835 ألف دولار، خلال الـ 5 شهور من عام 2023، مقابل 9 مليارات و201 مليونًا و183 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع يقدر بـ 703 ملايين و348 ألف دولار.

صادرات مصر من الألبان خلال مارس 2023

وأوضحت نتائج النشرة التي حصلت “فـيتو” على نسخة منها، أن صادرات مصر من الالبان خلال مارس 2023، جاءت بقيمة 15 مليونًا و966 ألف دولار، مقابل 15 مليونًا و 274 ألف دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ 692 ألف دولار.

الإحصاء: 4.3 % ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري شهر مايو 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء، النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية مايو 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.74 مليــار دولار خـــلال شهر مايو 2023 مقابل 3.57 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 4.3 ٪.

شعبة المستوردين: تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير يسهم في دعم الاقتصاد المصري

قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليا لتعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، تسهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير على المستوى الكلي، كما سيكون لها مردود إيجابي على تعزيز الموارد الدولارية إلى مصر.

تعظيم تجارة الترانزيت أولوية في إطار الاستفادة من الموانئ

وأضاف رئيس لجنة التجارة الخارجية، أن تعظيم تجارة الترانزيت يعد من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا من قبل الدولة، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة.

5 إجراءات للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، اعرفها

جاءت قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية ، بإجراءات جديدة من نوعها للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك بعد مد المهلة للجنة التأسيسية للاتحاد 3 أشهر اعتبارًا من 18 يونيو الماضى، لعقد أول جمعية عامة للاتحاد، وجاءت أبرز الخطوات للإشراف على الانتخابات فى 5 خطوات مهمة خلال السطور التالية.

اقرأ التالى: خبير أسواق مال يكشف السر وراء صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات

رانيا الجندى، فيتو

رانيا الجندي: 5 خطوات للإشراف على انتخابات الاتحاد المصري للأوراق المالية, وشاركت فى الانتخابات لنشر الوعى والثقافة المالية

قالت رانيا الجندى خبيرة أسواق المال لـ “فيتو”: شاركت فى انتخابات الاتحاد المصرى للأوراق المالية للعمل على نشر الوعي والثقافة المالية من خلال خلق موارد يتم توفيرها للاتحاد عن طريق تقديم الخدمات للشركات العاملة والمقيدة والشركات التي تسعى للقيد والشركات التي تستهدف التمويل عن طريق سوق المال خاصة في ظل ارتفاع تكلفة رأس المال مع تقديم الدعم التقني والأبحاث والدراسات اللازمة.

وأضافت الجندى قائلة: من الأولويات السعي على إلحاق خريجي الجامعات المدربين من قبل الاتحاد بالعمل في شركات القطاع المالي غير المصرفي مما يساهم في تعزيز الوعي بأهمية سوق المال ومن أجل المساهمة الفعالة في حل مشاكل الشركات العاملة في سوق المال المصري حيث يعمل الاتحاد كوسيط بين العملاء والجهات الرقابية وذلك عن طريق تشكيل لجان فض المنازعات بالإستعانة بخبراء مختصين ومحكمين معتمدين.

اقرأ التالى: خبير أسواق المال: المؤشر الثلاثيني استعاد مستوى المقاومة 18000 نقطة وتلك هي الخطوة الجديدة

وأشارت رانيا الجندى إلى أنه يجب العمل على محور أساسي ألا وهو الاندماج بين الشركات العاملة لرفع الملاءة المالية للشركات مما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات عالية الكفاءة وتقديم خدمات تتمتع بالتنافسية الإقليمية والدولية، والعمل على التخفيف من حدة التفتيش الدوري عن طريق مشاركة الجهات الرقابية في توجيه النصح والإرشاد ومتابعة الشركات ومساعدتها في إزالة المخالفات في أسرع وقت ممكن.

ولفتت رانيا الجندى إلى أهمية التعاون مع جميع الجمعيات المهنية والجمعيات التي يمكن الاستفادة من مخرجاتها في تطوير قدرات العاملين وتطوير خدمات الشركات العاملة وكذلك المشاركة في إعداد تقارير دورية عن أداء سوق المال مع رفع المقترحات والتوصيات ونقل الرؤى الخارجية.

صيانة السيارات.. خطوات الحفاظ على عادم السيارات لاطالة عمر المركبة (صور)

نظام العادم...تحتوى السيارات على نظام عادم من لاخراج خليط الهواء والوقود المحترق من المحرك، وتنظيف هذه الانبعاثات وتقليل الضوضاء غير الضرورية، من أجل الحفاظ على السيارات وإطالة عمر المحرك، لذا يجب الحفاظ على الصيانات الدورية التى تساعد على اطاله عمر السيارات.

ونرصد في التقرير التالى خطوات صيانة نظام العادم وإطالة نظام العادم من أجل الحفاظ على أنظمة السيارات وهى كالتالى:-



مؤشرات التلف

إذا كانت صوت سيارتك أعلى من المعتاد فقد تكون المشكلة في نظام العادم، لذا يجب إصلاح المشكلات كأولوية لأن هناك خطر دخول غازات إلى المقصورة.

أساسيات النظام

الغرض من كل ذلك هو الحد من الانبعاثات والضوضاء والاهتزازات وإطلاق غازات الاحتراق بأمان.



ويتكون من سلسلة من المكونات على الجانب السفلي من سيارتك. يمتد على طول السيارة تقريبًا بدءًا من المحرك إلى أنبوب العادم الخلفي.

13.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع نحو 13.4 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 3,984 مليون ورقة منفذة على 397 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 4,211 مليون ورقة منفذة على 362 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي هذا وقد استحوذت الأسهم على 91.68 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 8.32 % خلال الأسبوع.

تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% عند 17969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 21728 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% عند مستوى 5380 نقطة.