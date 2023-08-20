خبير أسواق مال يكشف السر وراء صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59 % عند 18040 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة" إيجي إكس 70 متساوي الأوزان "بنسبة 0.60 % عند مستوى 3652 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83 % عند مستوى 5386 نقطة.

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عمرو عبدالله: لماذا تشهد مؤشرات البورصة المصرية صعودا قويا

ومن جانبه قال عمرو عبدالله خبير أسواق المال لـ “فيتو”: المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يشهد حالة من الصعود القوى لمؤشراته وذلك بسبب القوة الشرائية القوية المستمرة على مدار الثلاث أسابيع الماضية مشيرا إلى أهمية الفعاليات الترويجية للبورصة المصرية في الساحل الشمالي والتي جاءت تحت عنوان البورصة في الساحل، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الأسهم القيادية وهو الأمر الذي جعل المؤشر الرئيسي في حالة من الصعود القوى ومن المنتظر اختراق المؤشر حاجز الـ 18200 نقطة هذا الأسبوع كمستهدف على المدى القريب.

المؤشر الثلاثينى، فيتو

تداولات جلسة الخميس

تراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% عند 17969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 21728 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% عند مستوى 5380 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 18062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% عند مستوى 21844 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% عند مستوى 7693 نقطة.

بينما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 3638 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 453 نقطة.